La Región unida por la maratón “Tres ciudades”

gran convocatoria de atletas de la región y provincia / r. acosta

La Región volvió a vivir ayer una verdadera fiesta del atletismo con una nueva edición de la tradicional maratón “Tres Ciudades”, una competencia que unió a La Plata, Berisso y Ensenada en un recorrido de 21 kilómetros y reunió a más de 1.500 personas entre corredores y fanáticos del running de distintos puntos de la Provincia.

La prueba, considerada una de las medias maratones más históricas, tuvo largada y llegada en el Paseo del Bosque platense y atravesó distintos sectores emblemáticos de las tres ciudades en medio de un importante operativo de tránsito y seguridad.

Además de la distancia principal de 21K, también se desarrollaron modalidades participativas de 10 y 5 kilómetros, lo que permitió la presencia de atletas profesionales, corredores amateurs y familias enteras.

Todo comenzó muy temprano, ya que los primeros asistentes arribaron 7:40 cuando la zona del Bosque comenzó a poblarse de participantes que realizaron la entrada en calor, compartieron mates y aprovecharon para sacarse fotos antes de la largada.

El circuito incluyó pasos por avenidas principales, sectores urbanos y caminos que conectan a las tres ciudades, en una jornada acompañada por buenas condiciones climáticas.

La media maratón, a cargo del Círculo de Atletas Veteranos Platenses junto a distintas áreas municipales y de seguridad de las respectivas ciudades, tuvo los siguientes resultados: en 21 km general masculina, 1º Gabriel Farías; 2º Ezequiel Ramallo Serrano; 3º Gonzalo Fernández. 21 km general femenina: 1º Antonella Gatti; 2º Natalia Del Valle Acevedo; 3º Paula Olivera. En 10 km femenino: 1º María Soledad Gusman; 2º Maite Tobio Bermatad; 3º Claudia Pérez. En 10 km general masculino: 1º Eden Belmont Wasserlauf; 2º Juan González y 3º Claudio Cuello.