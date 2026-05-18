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Política y Economía |El Municipio y Aubasa

Anuncian plan de obras de infraestructura y conectividad en la Ciudad

El paquete incluye ensanches, repavimentación y puesta en valor de distribuidores, la 520 y las rutas 2 y 36

Anuncian plan de obras de infraestructura y conectividad en la Ciudad

la obra de la bajada de la autopista en city bell/archivo

18 de Mayo de 2026 | 01:46
Edición impresa

La Municipalidad y la empresa estatal Aubasa firmaron este fin de semana un convenio de cooperación para avanzar en un plan de obras de infraestructura que intensifiquen la conectividad de la Ciudad.

El paquete contempla obras en ejecución, otras a punto de iniciarse y otras que se encuentran proyectadas pero están supeditadas al endeudamiento que prevé contraer el gobierno provincial, luego de su aprobación en la Legislatura bonaerense, a fines de año.

La intervención más importante, a cargo de Aubasa, es la nueva bajada de la Autopista Ricardo Balbín, a la altura de City Bell. La obra, que ya está en ejecución, posee una extensión de 2,1 kilómetros, con un viaducto en altura, que pasa por encima del arroyo Carnaval y las vías ferroviarias, de 700 metros de largo. Según indicaron a EL DIA, el proyecto, que estará terminado en noviembre de 2027, demandará una inversión de 26 mil millones de pesos.

Otra de las obras incluidas en el convenio, por el que Aubasa podrá intervenir arterias municipales, es la de la puesta en valor del distribuidor de diagonal 74, que empalma con la Autopista Buenos Aires-La Plata.

En este caso, indicaron, se prevé la rehabilitación de pavimentos, mediante fresado y nuevas carpetas; mejoras de la seguridad vial, incluyendo la colocación de defensas metálicas; señalización horizontal y vertical, como la colocación de tachas refractarias y reposición de cartelería reglamentaria y preventiva; y obras complementarias, que incluyen nueva iluminación, reemplazo del alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento. Los trabajos de esta zona, se encuentran en pleno proceso licitatorio y fueron presupuestados en 6.400 millones de pesos, con fondos propios de la empesa estatal. Se espera que su inicio sea para julio y que estén concluidos para marzo.

Otras dos obras que incluye el convenio que rubricaron el intendente, Julio Alak, y el titular de Aubasa, José Arteaga, el pasado viernes se encuentran en agenda y están supeditadas a la implementación del endeudamiento que prevé la Provincia para este año, y que fue autorizado por la Legislatura.

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Una vez iniciado el proceso de ese financiamiento, se espera la puesta en marcha de un nuevo distribuidor que empalme la ruta 2 con la avenida 520, dos arterias neurálgicas del tránsito vinculado a la actividad productiva y el transporte de mercaderías en nuestra ciudad.

Se trata de una obra que contempla 1.600 metros de longitud, doble calzada asfaltada de 7,3 metros de ancho; dos calzadas de hormigón de 7,5 metros para la 520 y un separador central de 2 metros de ancho.

Por último, se prevé la repavimentación y ensanche de la calzada de la ruta 36, en el segmento que va desde la ruta 2 hasta la avenida 66. El tramo presenta uno de los mayores índices de siniestralidad de la Provincia. Dentro de la obra proyectada se encuentran los accesos a las localidades de Melchor Romero, Lisandro Olmos y Los Hornos, todas pertenecientes al partido de La Plata.

 

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