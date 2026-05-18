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Un incendio arrasó con un departamento en plena madrugada en Berisso

Un incendio arrasó con un departamento en plena madrugada en Berisso
18 de Mayo de 2026 | 08:53

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Un incendio arrasó esta madrugada con un departamento en 167 entre 13 y 14 de Berisso, en donde se llevó adelante un operativo encabezado por los bomberos voluntarios de la ciudad.

Según se precisó, el siniestro se detectó pasada las 6.30 del lunes por causas que todavía trataban de establecerse.

Las llamas afectaron a una vivienda de la planta alta de un inmueble. En la planta baja, en tanto, funcionan dos locales comerciales que no fueron alcanzados por el fuego.

Cabe resaltar que tras un llamado de emergencia se presentó una dotación de bomberos del cuartel local que logró evitar que el siniestro se expandiera y los daños fuesen aún mayores.

A pesar de la pérdida de los bienes que se encontraban dentro del departamento, no hubo que lamentar heridos.

Al parecer, de acuerdo con  las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado "secando ropa". Sin embargo, en el lugar se desarrollarán los peritajes de rigor para establecer precisiones sobre lo ocurrido.
 

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