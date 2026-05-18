Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata

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Lo identificaron por las cámaras de seguridad. En su vivienda hallaron armas y un frasco con una mecha. Demoraron a la pareja
A través del análisis de distintas cámaras de seguridad, personal de la Dirección de Contraterrorismo, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense, logró ponerle nombre y apellido a la persona que, según se observó, tendría vinculación con dos recientes ataques antisemitas con bombas molotov ocurridos en nuestra ciudad. Nos referimos al del 30 de abril pasado en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, ubicado en 11 entre 58 y 59, y el del 3 de mayo en el Templo Beit Jabad, de la calle 16 N° 732.
Con ese material y, otras probanzas, la fiscal que investigó el hecho, María Eugenia Di Lorenzo, requirió un allanamiento de urgencia para un domicilio situado en Villa Elvira, en las inmediaciones de la Unidad Penal Nº 9, donde encontraron al sospechoso y, a una mujer, rodeados de armas de fuego, municiones, droga y un frasco de vidrio con una mecha.
Fuentes de la pesquisa indicaron que, respecto de los atentados incendiarios, solo quedó detenido el hombre, al que se identificó como Ángel Alberto Molero, mientras que la pareja fue demorada por los elementos secuestrados en su domicilio de 8 y 74, en la que se comprobaron movimientos extraños de personas.
Los mismos voceros detallaron que entre esos objetos había tres teléfonos celulares; dos machetes de hoja metálica de aproximadamente 60 centímetros de largo; un cuchillo con hoja metaliza en punta tipo daga; una manopla de fabricación casera, prendas de vestir; un barbijo; un revólver calibre 38; un pistolón antiguo de dos cañones; una carabina automática modelo M45; municiones de distinto calibre; marihuana; semillas y una balanza digital.
Un portavoz con acceso al expediente indicó que la imputación por los ataques antisemitas es muy gravosa. Es que la fiscal pidió por el hecho denominado como uno (Max Nordau) la calificación de “daño agravado, atentado contra la seguridad común con explosivos o energía nuclear o materiales peligrosos, tenencia de materiales peligrosos e incendio doloso en tentativa, todos ellos en concurso real entre sí” y por el hecho denominado dos (Beit Jabad) “atentado contra la seguridad común con tenencia de materiales peligrosos, explosivos o energía nuclear o materiales peligrosos e incendio doloso en tentativa, todos ellos en concurso real entre sí”.
Como datos llamativos, se indicó que la finca donde ingresó personal policial para efectivizar el allanamiento no se visualiza a través del sistema Google Street View (aparece una nube que obtura la imagen de la propiedad) y que el sospechoso tenía dentro de su cama algunas de las armas incautadas.
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También que habría datos que se intentan confirmar para establecer fehacientemente sus antecedentes penales, porque existen dudas.
Trascendió que la indagatoria de ambos detenidos quedó fijada para la primera hora del día de la fecha.
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