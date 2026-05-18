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Policiales |Había tenido un cuadro de fiebre alta. Tratan de identificar las causas

Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en Hernández

Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en Hernández
18 de Mayo de 2026 | 02:13
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Un dramático episodio conmociona a la localidad platense de Hernández, donde un menor de 12 años falleció ayer por la mañana luego de ser trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet.

Según informaron fuentes policiales, el chico fue identificado como C. M. R., quien ingresó al nosocomio cerca de las 09.10 en estado crítico, trasladado por familiares y vecinos desde una vivienda ubicada sobre la calle 132 bis entre 517 y 518.

De acuerdo al parte médico, el menor llegó con un paro cardiorrespiratorio, rigidez corporal y espuma en la boca.

Los profesionales realizaron maniobras de RCP avanzado, aunque sin lograr revertir el cuadro. Finalmente, el fallecimiento fue constatado una hora y media después por el responsable de la guardia.

La madre del niño declaró que durante el sábado el menor había presentado fiebre cercana a los 38 grados, por lo que le suministraron ibuprofeno y quedó descansando en su habitación.

Según relató, durante la mañana el padre fue a despertarlo y lo encontró inconsciente y rígido, por lo que pidieron ayuda inmediata a vecinos de la cuadra para trasladarlo al centro asistencial.

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Los investigadores señalaron que el cuerpo no presentaba signos externos de violencia ni enfermedades de base conocidas.

La UFI N° 15 de La Plata dispuso actuaciones por “averiguación de causales de muerte” y el inicio del protocolo correspondiente para determinar qué provocó el fallecimiento del menor.

La noticia generó una profunda conmoción entre los vecinos. Durante gran parte de la jornada varios frentistas permanecieron en la cuadra siguiendo con angustia lo ocurrido.

El impacto emocional fue enorme debido a la corta edad del niño y a la rapidez con la que ocurrió el desenlace, mientras la investigación judicial intenta esclarecer las razones que desataron tanto dolor.

 

 

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