Un mecánico denunció una maniobra que lo “arruinó”

Un mecánico de 58 años denunció ante la Policía que, tras finalizar una conflictiva relación de cuatro años, descubrió que su vivienda de City Bell estaba deshabitada y con numerosos faltantes.

Según declaró, al regresar al domicilio luego de vencer una medida cautelar de exclusión en su contra, constató el robo de una Volkswagen Amarok, un Citroën C3 Aircross, bicicletas de alta gama, herramientas, equipos de pesca, documentación y 16 mil dólares en efectivo.

El denunciante además aseguró haber sufrido violencia psicológica durante la relación y afirmó que, tras una fuerte discusión ocurrida en abril, fue afectado por ideas intrusivas.

También indicó que desconoce el paradero actual de su expareja, de quien sospecha, y de los bienes denunciados como sustraídos.