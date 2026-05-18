Apuñalaron al nieto del “Pata” Medina en Berisso

La Policía investiga un hecho de lesiones ocurrido durante la noche de este sábado en Berisso, donde resultó herido Braian Emanuel Medina, de 31 años, nieto del dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en la zona de calle 163 entre 7 y 8 y quedó caratulado como “Lesiones”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°15.

Las actuaciones se iniciaron luego de que personal policial tomara conocimiento, a través del Hospital Larrain, del ingreso de un hombre con heridas cortantes en el abdomen. Tras ser llamados al nosocomio, los efectivos entrevistaron a la víctima.

De acuerdo a las fuentes, el ataque ocurrió mientras el nieto del “Pata” Medina participaba de un festejo de cumpleaños en la cancha del Club Estrella de Berisso. En ese contexto, se produjo una discusión con otro hombre, cuyas circunstancias personales no pudo aportar.

El agresor habría utilizado una botella rota para atacarlo y provocarle cortes en la zona abdominal. Luego del episodio, la víctima fue trasladada por amigos en un vehículo particular hasta el Hospital Larrain para recibir asistencia médica.

Medina fue atendido por los médicos de guardia, se le realizaron curaciones y posteriormente quedó en observación. En ese sentido, las fuentes precisaron que las heridas no comprometen su vida.