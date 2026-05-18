Pagarán bono de $200.000 a los médicos jubilados

La caja previsional de los médicos bonaerenses anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de $200.000 para jubilados y pensionados, que será abonado junto con los haberes correspondientes al mes de julio.

La medida fue resuelta por el Directorio durante una reunión que se realizó, en el marco de un análisis sobre la situación económica e inflacionaria que atraviesa el sector.

Según se informó, el beneficio tendrá carácter excepcional y fue aprobado por consenso tras un debate entre autoridades y representantes de los jubilados.

Por otra parte, durante el encuentro se abordó la necesidad de avanzar en modificaciones a la Ley 12.207, al considerar que la normativa actual dificulta garantizar la sustentabilidad y suficiencia del sistema previsional de los médicos de la provincia de Buenos Aires.