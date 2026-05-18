Furor por la reunión de pelados en Plaza Moreno

EL EVENTO COMENZÓ A LAS 12 DEL MEDIODÍA Y SE EXTENDIÓ HASTA bien entrada la TARdE / ROBERTO ACOSTA

Lo que comenzó como una sencilla búsqueda para una campaña audiovisual terminó convirtiéndose en uno de los eventos más insólitos y comentados del fin de semana en La Plata. Ayer al mediodía, más de 50 pelados se reunieron en Plaza Moreno para participar de una convocatoria viral que incluyó entrevistas, fotos y la elección de la “pelada más icónica” de la ciudad. La propuesta, que había sido suspendida el sábado por mal clima, se realizó ante la curiosidad quienes pasaban por ese lugar del centro platense.

“Ser pelado es un símbolo de identificación. Si me dicen mi nombre, no me doy vuelta, pero si me dicen, ‘Ey pela’, ya estoy buscando a ver quién me busca”

Cristian Adam Vecino platense

Según explicaron desde la organización, todo nació a partir de un casting que tuvo una repercusión inesperada. “Buscábamos a un solo pelado y nos escribieron más de 450 personas”, contó Doxa, una de las impulsoras del evento. A partir de esa respuesta decidieron ampliar la idea y organizar un encuentro abierto. “Nos interesaba escuchar las historias que hay detrás de cada pelada”, explicó.

Aunque había unas 220 personas anotadas previamente, muchos asistentes llegaron espontáneamente. Durante la jornada se realizaron entrevistas personales y luego un jurado eligió a seis finalistas para definir la “pelada más icónica”.

“A medida que se me fue cayendo el pelo dije ‘hasta acá llegué’ y ahora me afeito todos los días. De todos modos es muy cómodo”

Daniel López Pacha Residente del casco urbano

Entre mates, charlas y cabezas relucientes, el encuentro también dejó testimonios cargados de humor. Luca Genovés, de 48 años, aseguró que tomó la decisión antes de quedarse completamente sin cabello. “Soy pelado por elección. Me pelé antes de ser pelado”, bromeó.

Así, la convocatoria superó expectativas y reunió a cientos de pelados platenses.