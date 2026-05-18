El "Pata" Pereyra, el elegido para ser DT de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari

El respaldo de los referentes del plantel es una de las claves para la continuidad de Ariel Pereyra como entrenador/archivo

El técnico albiazul para el resto del año será nomás Ariel Gustavo Pereyra. El Pata le ganó el mano a mano a Julio Vaccari y ya tiene charlas avanzadas para su continuidad. Solo resta terminar de darle forma a la situación contractual y realizar el anuncio, aunque seguramente habrá alguna charla con el entorno del exentrenador de Defensa e Independiente para darle un punto final al diálogo que -hace apenas tres semanas- parecía encaminarlo a ser el nuevo DT tripero.

Pereyra logró dar vuelta con su trabajo y los resultados logrados algo que parecía sentenciado: que Julio Vaccari iba a ser el nuevo entrenador tripero. El excentral albiazul no solo encontró consensos en el respaldo de sus jugadores sino que además los informes del Director Deportivo Germán Brunati, de Luis Canay (Director de Performance) y de Esteban Amud (Secretataría técnica) fueron positivos para volcar hacia la unanimidad la decisión dirigencial.

Al margen de los apoyos internos y de los muy buenos resultados, con ocho partidos dirigidos de los cuales su equipo ganó siete y perdió el restante (87% de los puntos en juego), hay otros elementos que los dirigentes pusieron en la balanza. Si bien una lectura rápida lleva a pensar en el aspecto económico, no es ese, a pesar de que el contrato del Pata será sensiblemente inferior al que pretendía la representación de Vaccari. Si bien la diferencia existe, la dirigencia sostiene que contaba con el dinero para afrontar ese contrato sin menguar la calidad de refuerzos para el plantel en el próximo mercado de pases.

Donde el Pata sacó realmente su ventaja fue en el día a día en Estancia Chica. Desde la conducción del grupo pasando por la receptividad para con las sugerencias del grupo de trabajo, Pereyra logró imponer sus ideas en un muy buen clima de trabajo. Además, internamente se notó una mejoría en la parte física, cuestión que había quedado bajo la lupa durante la gestión de Fernando Zaniratto.

Esta semana se ajustarán los detalles entre la CD y Pereyra para la firma del contrato

La idea de las partes es terminar de ajustar los detalles económicos durante la semana antes de oficializar el final del interinato y el inicio del ciclo Pereyra bajo el rótulo de entrenador principal. Para Gimnasia será un semestre movido y con objetivos importantes, ya que buscará ingresar a los playoffs por tercer torneo consecutivo, tiene por delante la continuidad de la Copa Argentina (donde enfrentará al ganador de San Lorenzo-Deportivo Riestra) y el objetivo anual es volver a la Copa Sudamericana. Los buenos resultados del interinato dejaron al Lobo en zona de copas sudamericanas con su décimo lugar en la tabla general.

Nacido como futbolista en el Lobo, donde jugó desde su debut en 1992 hasta su transferencia a Colón en 2001, Pereyra, tras dejar de jugar en el fútbol chileno en 2008 encaró un trabajo en el fútbol juvenil que lo trajo de regreso a Gimnasia donde dirigió a la Cuarta División y fue coordinador de las juveniles tras la salida de Pablo Morant.

Diego Herner y Sergio Capitanio serán los ayudantes y Lucas Gonzalo, el preparador físico

Cuando Guillermo Barros Schelotto decidió ser entrenador, se descontaba la compañía de su hermano Gustavo y el otro elegido fue el Pata, quien acompañó los procesos en Lanús (2012-2015), el breve paso por el Palermo italiano, Boca Juniors (2016-2018), Los Ángeles Galaxy (2019-2020) y la Selección de Paraguay (2021-2023). Luego del paso por la Selección guaraní, Pereyra decidió aceptar la dirección técnica del Sabalero en la Primera Nacional, por lo que el ciclo del Mellizo en Vélez fue el primero que no los tuvo juntos en más de una década.

Junto a Pereyra continuará trabajando el grupo que se hizo cargo del plantel en el interinato, con Diego Herner y Sergio Capitanio como ayudantes de campo, Lucas Gonzalo en la preparación física acompañado por Juan Lhomy y Alejandro Andrada continuará como entrenador de arqueros. En el caso de Diego Herner, se hará cargo del equipo de Reserva (que venía siendo dirigido por Ricardo Kuzemka) para el tramo final del Torneo Proyección, pero una vez finalizado el mismo la dirigencia deberá decidir quien va a ser el nuevo entrenador del selectivo.

La realidad es que nuevamente un hombre surgido del club será el encargado de sentarse en esa verdadera silla eléctrica que es un banco de suplentes en la Liga Profesional. Como antes Darío Ortíz, la dupla Leandro Martini-Mariano Messera, Sebastián Romero y Fernando Zaniratto, Pereyra será el encargado de llevar adelante las ilusiones de miles de triperos.