Un gesto más importante que el resultado: el ejemplo de respeto tras el clásico infantil entre Gimnasia y Estudiantes

El fútbol volvió a regalar una escena que trasciende cualquier resultado. Este domingo por la tarde, en un clásico entre Gimnasia y Estudiantes en la categoría 2016, los más chicos dejaron una imagen que rápidamente se convirtió en símbolo de los valores del deporte.

El encuentro terminó con triunfo 1-0 para el Lobo, pero lo verdaderamente importante ocurrió después del pitazo final. Lejos de cualquier festejo desmedido, los jugadores se acercaron para saludarse con respeto y, en varios casos, futbolistas triperos consolaron a sus pares del Pincha que no pudieron contener las lágrimas tras la derrota.

El gesto, tan espontáneo como genuino, puso en segundo plano el resultado y resaltó lo esencial: el compañerismo, el respeto y la empatía. En un contexto donde la rivalidad entre ambos clubes suele vivirse con intensidad, la actitud de los chicos ofreció una mirada distinta, más humana y formativa.

Por un lado, los chicos de Gimnasia demostraron grandeza al priorizar el respeto por sobre la celebración. Por el otro, los de Estudiantes dejaron en evidencia el sentido de pertenencia y la pasión con la que ya viven el clásico.

La escena no tardó en generar repercusión entre quienes presenciaron el partido, y funciona como un recordatorio de que, más allá de la competencia, el fútbol sigue siendo una herramienta para educar en valores.

En tiempos donde muchas veces el foco está puesto exclusivamente en el resultado, fueron los más chicos quienes volvieron a enseñar que el verdadero triunfo también se mide en gestos.