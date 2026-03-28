El Pentágono de Estados Unidos prepara incursiones en Irán y escala la tensión en Medio Oriente

La posibilidad de una nueva fase en el conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó a tomar forma en las últimas horas a partir de una revelación del The Washington Post, que expuso planes del Pentágono para desplegar operaciones terrestres durante varias semanas en territorio iraní. La información, basada en fuentes oficiales estadounidenses, introduce un elemento de fuerte impacto en una guerra que ya lleva más de un mes y cuya evolución mantiene en vilo a la comunidad internacional.

De acuerdo con el informe, el Departamento de Defensa no está diseñando una invasión convencional a gran escala, sino una serie de incursiones limitadas, rápidas y altamente focalizadas. Estas acciones estarían a cargo de fuerzas de operaciones especiales y unidades de infantería convencional, con el objetivo de atacar infraestructura militar estratégica y puntos clave para la logística iraní. La intención sería evitar un despliegue prolongado que derive en un escenario de ocupación, un riesgo que tanto el mando militar como sectores políticos buscan minimizar.

En paralelo, la administración encabezada por Donald Trump ya avanzó con movimientos concretos en la región. En las últimas semanas se registró el envío de infantes de marina a Medio Oriente, mientras se evalúa el despliegue de miles de efectivos de la 82nd Airborne Division, una de las unidades de respuesta rápida más importantes del Ejército estadounidense. Este refuerzo militar sugiere que los preparativos han superado la etapa teórica y se encuentran en una fase operativa.

Sin embargo, la decisión final sobre el inicio de estas operaciones terrestres aún no fue tomada. El propio Trump mantiene abierta la incógnita en medio de tensiones dentro de su gobierno, donde conviven posturas a favor de intensificar la ofensiva con otras que advierten sobre los riesgos de una escalada mayor. A esto se suma un factor clave: el rechazo de buena parte de la opinión pública estadounidense a una intervención terrestre en Irán.

En este contexto, el escenario más probable, según los analistas, no es una invasión masiva sino una estrategia de presión militar sostenida a través de ataques selectivos. Aun así, el solo hecho de que el Pentágono contemple operaciones en tierra marca un punto de inflexión en el conflicto y abre interrogantes sobre su posible extensión, su costo político y sus consecuencias en la estabilidad de la región.