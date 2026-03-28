La platense Jenny Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano

En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta
En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta
VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"
Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
Se viene la maratón de la UNLP en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF
Música, cine, teatro y más: la agenda cultural de este finde en La Plata
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Con un ataque a Israel rebeldes de Yemen ingresan a la guerra en Medio Oriente
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron este sábado 28 de marzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras el escándalo por comentarios racistas en Gran Hermano Generación Dorada, la ex participante fijó una condición concreta para aceptar las disculpas.
Después de días de silencio y ya fuera de la casa, la platense Jenny Mavinga reapareció en redes sociales y fue clara: está dispuesta a perdonar a Carmiña Masi, pero solo si cumple con una condición puntual.
El conflicto se había originado dentro de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Masi realizó comentarios racistas hacia su compañera, lo que derivó en su expulsión inmediata del reality. En un primer cara a cara, Mavinga había aceptado las disculpas, aunque luego aclaró que en ese momento no conocía el alcance completo de los dichos.
Con el paso de los días, y tras escuchar las frases completas, decidió tomar una postura más firme. A través de un video en su cuenta de Instagram, explicó qué necesita para cerrar definitivamente el episodio.
“Le dije que la perdono, pero necesito ir a tomar un café con vos. Te acepto las disculpas solo si te ponés esta remera que tengo puesta”, expresó, mostrando una camiseta con la consigna “No al racismo”.
Lejos de mostrarse agresiva, la exjugadora aclaró que no guarda rencor, pero insistió en la importancia de un gesto concreto. “Quiero que me lo demuestres así, yendo juntas a tomar un café”, sostuvo.
LE PUEDE INTERESAR
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
El mensaje no pasó desapercibido y tuvo rápida repercusión. La propia Carmiña Masi compartió el video en sus redes, evidenciando su intención de aceptar la propuesta y avanzar en la reconciliación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí