La platense Jenny Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano

Tras el escándalo por comentarios racistas en Gran Hermano Generación Dorada, la ex participante fijó una condición concreta para aceptar las disculpas.

Después de días de silencio y ya fuera de la casa, la platense Jenny Mavinga reapareció en redes sociales y fue clara: está dispuesta a perdonar a Carmiña Masi, pero solo si cumple con una condición puntual.

El conflicto se había originado dentro de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Masi realizó comentarios racistas hacia su compañera, lo que derivó en su expulsión inmediata del reality. En un primer cara a cara, Mavinga había aceptado las disculpas, aunque luego aclaró que en ese momento no conocía el alcance completo de los dichos.

Con el paso de los días, y tras escuchar las frases completas, decidió tomar una postura más firme. A través de un video en su cuenta de Instagram, explicó qué necesita para cerrar definitivamente el episodio.

“Le dije que la perdono, pero necesito ir a tomar un café con vos. Te acepto las disculpas solo si te ponés esta remera que tengo puesta”, expresó, mostrando una camiseta con la consigna “No al racismo”.

Lejos de mostrarse agresiva, la exjugadora aclaró que no guarda rencor, pero insistió en la importancia de un gesto concreto. “Quiero que me lo demuestres así, yendo juntas a tomar un café”, sostuvo.

El mensaje no pasó desapercibido y tuvo rápida repercusión. La propia Carmiña Masi compartió el video en sus redes, evidenciando su intención de aceptar la propuesta y avanzar en la reconciliación.