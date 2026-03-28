Se viene la maratón en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo

En el marco de la 20° edición de la tradicional maratón solidaria "Delfor De la Canal", organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Municipio difundió una serie de cortes de tránsito para este domingo 29 de marzo.

Según informó la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, las vallas en los alrededores de Plaza Moreno se colocarán a partir de las 8:40 y permanecerán hasta cerca de las 11:00 con el fin de garantizar la seguridad de la competencia.

LOS CORTES

Las vallas y el personal de Tránsito estarán ubicados en las siguientes intersecciones:

• 14 y 54

• 13 y 55

• 12 y 55

• Diagonal 73 y 55

• 9 y 55

• 7 y 56

• 7 y 55

• 6 y 55

• Diagonal 79 y 56

• 4 y 54

• 1 y 54

• 1 y 55

• 1 y 57

• 122 y 52

• 1 y 48

• 1 y 49

• 2 y 49

• 3 y 49

• Diagonal 80 y 48

• Diagonal 80 y 49

• 6 y 48

• 6 y 46

• 7 y Plaza Italia

• 7 y 45

• 8 y 45

• 10 y 46

• 47 y 11

• 13 y 49

• 13 y 48

• 14 y 49

• Diagonal 73 y 50

• 14 y 51

• 14 y 53

• 11 y 53

• 11 y 51