Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense

Cuando Axel Kicillof y algunos funcionarios hablaron de “catástrofe” para referirse a la situación financiera de la Provincia, los intendentes que acudieron al encuentro que se celebró hace algunos días en la Gobernación decodificaron rápido el mensaje. Fue, interpretaron, el blanqueo de que se aguarda un resto del año de enorme complejidad, escasos recursos y poco, o directamente nada, para repartir.

Luego del mensaje del Gobernador trascendieron algunas cosas más. Por caso, que las pocas inversiones que se prevén pasarán por el área de Seguridad, una usina permanente de demandas que se canalizará básicamente a través de la compra de móviles.

Kicillof volvió a apuntarle a Milei por el torniquete nacional sobre la Provincia que se verifica no solamente en el recorte de distintos programas, fondos comprometidos y obras que quedaron en el olvido, sino también por una caída en la recaudación nacional que impacta sobre los recursos coparticipables que recibe Buenos Aires. Sólo en febrero, los ingresos por ese concepto cayeron en cerca de 100 mil millones de pesos.

Es una situación que agrava un cuadro preexistente. La Provincia viene siendo discriminada en el reparto de la coparticipación: genera cerca del 38 por ciento del Producto Bruto y estaría recibiendo un porcentaje de al menos 15 puntos menor.

Ninguno de los intendentes, que perciben en sus propios distritos el parate de actividades clave como la construcción, el comercio y el consumo que a su vez impactan sobre los recursos locales, se sorprendió por los números oficiales. Acaso el Gobernador tampoco buscó pescarlos desprevenidos: más bien procuró sumarlos al coro de críticas bonaerenses sobre la marcha de la política económica de Javier Milei.

Kicillof convive con esa realidad asfixiante en momentos en que procura consolidar su proyección nacional. Es una carrera de obstáculos donde se cuelan variables económicas y políticas y en la que acaba de recibir una noticia aliviadora: el fallo de la Justicia norteamericana vinculado a la estatización de la mayoría accionaria de YPF.

Al dejarse sin efecto el pago de una condena al país de cerca de 18 mil millones de dólares por ese proceso que se concretó durante la presidencia de Cristina Kirchner y en el que Kicillof tuvo un rol central, el Gobernador se sacó en términos políticos, una mochila de encima. Al menos, esa era la lectura que se hacía en su entorno sobre el fallo.

El mandatario se habría vuelto de su gira relámpago por Uruguay con una convicción: que coronar con éxito su aventura nacional requiere del insumo básico de contar con un candidato fuerte y muy competitivo en territorial bonaerense, se adelanten los comicios o sean simultáneos con los nacionales.

Su charla con Fernando Hadadd, ex ministro de Hacienda del presidente Lula Da Silva y candidato a gobernador en San Pablo, habría pesado fuerte en esa conclusión. Haddad corre de atrás contra el bolsonarismo en el principal estado brasileño, pero su postulación apunta a hacer una buena elección que empuje la reelección del actual presidente.

Se trata de un debate que el peronismo empieza a dar, por ahora, tímidamente. Hace algunas horas el ex presidente Eduardo Duhalde estuvo en La Plata en un acto donde le rindieron homenaje. Allí propuso que el próximo gobernador “debe ser un bonaerense”.

Otra señal llegó desde Quilmes. Mayra Mendoza asumió como presidenta del PJ local acompañada por Máximo Kirchner, en lo que puede leerse como una señal de que La Cámpora busca instalarla en esa carrera.

El Gobierno nacional, mientras tanto, logró cerrar con mejor talante un semana cruzada por las denuncias que hacen blanco sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mencionado fallo vinculado a YPF le permitió a Milei sacar pecho y adjudicar a su gestión esa noticia trascendente para el país.

Por debajo, mientras tanto, sigue su curso la interna oficial. En ese derrotero habría que inscribir la decisión de Karina Milei de impulsar la designación de Sebastián Pareja en la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia.

Se trata de un mensaje, por lo menos, dual. La hermana del Presidente buscó avanzar sobre la AFI, que controla Santiago Caputo, en una embestida que quedó por ahora en stand by. Pareja, de ser confirmado, tendrá potestades para hurgar en esa estructura caputista.

Pareja busca ser candidato a gobernador bonaerense y esa nueva responsabilidad de alguna forma ratifica la confianza que le dispensa la secretaria General de la Presidencia. Es una carrera en la que también está anotado Diego Santilli.

Este movimiento aporta una curiosidad: Pareja postergará las aspiraciones del diputado del PRO Cristian Ritondo, que quería controlar la bicameral. Ritondo hace algunos días dijo que el mejor candidato para la Provincia era Santilli.