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El Mundo |Visita de León XIV

Un Papa por primera vez en el glamoroso Mónaco

Un Papa por primera vez en el glamoroso Mónaco
28 de Marzo de 2026 | 01:16
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Con su viaje de hoy al principado de Mónaco, León XIV se convertirá en el primer papa que viaja al lujoso enclave mediterráneo en casi cinco siglos, poniendo de manifiesto cómo los Estados pequeños pueden tener un peso mayor al que les corresponde en el escenario mundial. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que la visita le brinda al pontífice estadounidense su primera oportunidad real de hablar a toda Europa.

“En la Biblia, son precisamente los pequeños los que desempeñan un papel significativo”, indicó Bruni.

Mónaco es también uno de los pocos países europeos donde el catolicismo es la religión oficial del Estado.

Y el príncipe Alberto rechazó recientemente una propuesta para legalizar el aborto, alegando el importante papel que desempeña el catolicismo en la sociedad monegasca.

La decisión fue en gran medida simbólica, ya que el aborto es un derecho constitucional en Francia, el país que rodea el principado costero de 2,2 kilómetros cuadrados (alrededor de una milla cuadrada).

Al negarse a permitirlo en Mónaco, Alberto se sumó a otros miembros de la realeza católica europea que a lo largo de los años han adoptado una postura similar para sostener la doctrina católica en un continente cada vez más laico. Cuando el papa Francisco visitó Bélgica en 2024, anunció que iba a iniciar el proceso de canonización del difunto rey Balduino, quien en 1990 abdicó por un día antes que tener que aprobar una ley que legalizaba la interrupción del embarazo.

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Bruni apuntó que la “defensa de la vida” sería uno de los temas de la visita de un día de León el sábado. Pero subrayó que la visión del pontífice se situaría en el contexto más amplio de la defensa de todas las vidas, incluyendo las que se pierden en guerras y conflictos.

La visita incluirá una reunión privada con Alberto y la princesa Charlene en su palacio, un encuentro con la comunidad católica monegasca en la catedral y una misa en un estadio.

 

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