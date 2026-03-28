Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años

El actor estadounidense James Tolkan falleció a los 94 años, este jueves 26 de marzo y la noticia trascendió en las últimas horas, el hecho ocurrió en Nueva York y enlutó a Hollywood por la pérdida de quien encarnó al “Sr. Strickland” en Volver al Futuro así como al comandante Tom “Stinger” Jardian en Top Gun.

Con una carrera televisiva que comenzó en los años 60’, el intérprete marcó a una generación de aficionados y cinéfilos, el deceso fue comunicado por un portavoz de su familia, así como por allegados y colegas a medios locales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Tolkan había nacido el 20 de junio de 1931 en Estados Unidos y desarrolló una carrera de más de cinco décadas en cine y televisión. Su rostro quedó asociado a personajes duros, estrictos y de fuerte presencia, un perfil que lo convirtió en un habitual intérprete de militares, directores y oficiales.

Su papel más emblemático fue el del director Gerald Strickland en Volver al futuro, donde interpretó a una figura temida por los alumnos y con una frase que se volvió icónica dentro de la saga, que fue repetido en distintas entregas del trabajo.

Años más tarde, consolidó ese perfil en Top Gun, al ponerse en la piel del comandante Stinger, superior del personaje de Tom Cruise, aunque no participó en la secuela estrenada en 2022, a diferencia de gran parte del cast.

Además de esos títulos, participó en más de un centenar de producciones, entre ellas películas, series y telefilms, lo que lo posicionó como uno de los actores secundarios más reconocibles de su generación.

Tolkan se formó como actor en el prestigioso Actors Studio de Nueva York y, antes de consolidarse en el cine, tuvo un extenso recorrido en televisión durante las décadas del 60 y 70, con participaciones en series policiales y dramáticas como Hawaii Five-O, Kojak, Ironside y The Rockford Files, donde interpretó distintos roles vinculados a fuerzas de seguridad o figuras de poder.

Pero su entrada a la pantalla grande fue triunfal, uno de sus primeros trabajos destacados fue en Serpico (1973), donde compartió elenco con Al Pacino, en una película emblemática del policial urbano. También participó en títulos como Prince of the City (1981).

El artista se convirtió en un “rostro reconocible” sin necesidad de protagonizar y, a pesar de que obtuvo más de 100 créditos sin haber sido protagonista en Hollywood, en los últimos años, su figura quedó asociada a la nostalgia del séptimo arte.