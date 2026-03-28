Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, apuntó duramente contra el presidente Javier Milei por responsabilizar al kirchnerismo del juicio por la expropiación de YPF. El mandatario había dicho que su Gobierno vino a “arreglar las cagadas” del entonces viceministro de Economía Axel Kicillof y la presidenta Cristina Kirchner. “El perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto, salió a echar culpas”, dijo Bianco en declaraciones radiales, en referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina.

El viernes por la mañana se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF. De esta manera, la Argentina se evitó pagar más de US$16.100 millones y la compañía petrolera quedó exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

La decisión de la Justicia fue celebrada tanto por el oficialismo como por la oposición, pero la gestión libertaria tomó la postura particular de culpar al kirchnerismo. Milei, durante un discurso tras la emisión del fallo, apuntó contra Kicillof, al que trató de “inútil” e “imbécil”, y Cristina Kirchner, que llamó “corrupta y presidiaria”.

El Gobierno cruzó a Kicillof

El Gobierno de Javier Milei salió ayer al cruce del gobernador bonaerense Axel Kicillof por el fallo en la causa por la expropiación de YPF y lo acusó de “mentir descaradamente” y de haber llevado al país a una situación de alto riesgo financiero.

A través de un mensaje difundido desde la Oficina de Respuesta Oficial, la administración de Milei calificó a Kicillof como un “fracasado ex ministro” y sostuvo que su gestión generó un litigio que se extendió durante más de una década en tribunales de Nueva York.

“Su irresponsabilidad y sus dichos temerarios sumieron al país en un juicio de doce años en Nueva York que costó más de 50 millones de dólares y expuso el patrimonio de todos los argentinos a un riesgo de tener que pagar 18.000 millones de dólares”.

El Gobierno afirmó sobre Kicillof que “lo que hoy celebra descaradamente como un triunfo propio fue, en realidad, una bomba de tiempo que el equipo jurídico de esta administración tuvo que desactivar con absoluto profesionalismo”.

“De no haber mediado una gestión jurídica seria y responsable, la negligencia absoluta de Kicillof habría provocado una catástrofe financiera irreversible para la Argentina”, advirtió la administración mileísta.

Para el Gobierno, “las políticas populistas de Kicillof generaron un contexto de inseguridad jurídica brutal que durante más de una década ahuyentó inversiones y frenó el desarrollo económico del país”.

“Gran parte de la decadencia y la penuria que los argentinos sufrimos en los últimos diez años se debe directamente a su accionar irresponsable e insensato: no se crearon empresas, la inversión en Vaca Muerta avanzó con lentitud y miles de sectores productivos quedaron paralizados. Los costos que pagamos por su desidia fueron monumentales y aún los seguimos arrastrando”, remarcó.

Y acusó a Kicillof de “tener la insolencia de presentarse como héroe y festejar una resolución que no borra ni un milímetro el desastre que él mismo causó”.

“Cuando este Gobierno hereda un problema, no importa su magnitud ni cuánto tiempo lleve pudriéndose, lo enfrenta y lo resuelve con firmeza. Porque la prioridad del Presidente Javier Milei es defender el patrimonio de los argentinos, no ponerlo en peligro con improvisaciones ideológicas ni utilizarlo como herramienta de propaganda barata”, concluyó.

Qué dijo Kicillof

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró hoy el fallo sobre YPF y embistió contra el presidente Javier Milei por sus críticas hacia la estatizacon: “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”, sostuvo.

Se expresó en redes sociales tras el fallo de la Justicia estadounidense a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, y celebró la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena contra el país.