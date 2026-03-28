Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"

28 de Marzo de 2026 | 16:48

Escuchar esta nota

 

Ocurrió en la zona de 28 y 487. Quedó registrado en distintas filmaciones y ya hubo al menos dos robos en la misma vivienda.

La inseguridad vuelve a ser motivo de preocupación en Gonnet, donde vecinos denuncian que un delincuente actúa de manera reiterada en una misma cuadra y apunta siempre contra la misma propiedad.

Los hechos ocurrieron en la zona de 28 y 487, donde cámaras de seguridad registraron distintos episodios en días diferentes. En todos los casos, aseguran, se trata del mismo ladrón.

“Estamos viviendo hechos de inseguridad siempre por la misma persona. Son videos de distintos días y roba siempre en la misma casa”, relató un vecino de la cuadra.

Según detallaron, al menos dos de los ataques quedaron registrados. En el primero, el delincuente permaneció cerca de media hora dentro de la vivienda y se llevó dos bicicletas. La secuencia completa quedó grabada por las cámaras.

LE PUEDE INTERESAR

"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas

LE PUEDE INTERESAR

Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética

En otro episodio, el mismo sospechoso volvió a ingresar al patio y se llevó una conservadora. “Todo lo que encuentra se lo lleva”, agregaron desde el barrio, donde crece la preocupación por la reiteración de los hechos.

Los vecinos aseguran que el accionar es siempre similar: el ladrón aprovecha momentos en los que no hay movimiento, ingresa a la propiedad y se lleva objetos del exterior sin mayores obstáculos.

El caso genera inquietud en la zona, no solo por la cantidad de robos sino por la impunidad con la que actúa el sospechoso, que ya fue captado en varias oportunidades y continúa operando en el mismo lugar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo

Sábado gris e inestable en La Plata: ¿llueve?

Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera

Copa por 60 días: Estudiantes entra en el Modo Libertadores

Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Últimas noticias de Policiales

"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas

Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética

Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
La Ciudad
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
Se viene la maratón de la UNLP en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo
Jornada de vacunación gratuita para adultos en Olmos
Espectáculos
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Deportes
Estudiantes ya tiene árbitro para su debut en la Libertadores
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Información General
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla