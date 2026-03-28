VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"

Ocurrió en la zona de 28 y 487. Quedó registrado en distintas filmaciones y ya hubo al menos dos robos en la misma vivienda.

La inseguridad vuelve a ser motivo de preocupación en Gonnet, donde vecinos denuncian que un delincuente actúa de manera reiterada en una misma cuadra y apunta siempre contra la misma propiedad.

Los hechos ocurrieron en la zona de 28 y 487, donde cámaras de seguridad registraron distintos episodios en días diferentes. En todos los casos, aseguran, se trata del mismo ladrón.

“Estamos viviendo hechos de inseguridad siempre por la misma persona. Son videos de distintos días y roba siempre en la misma casa”, relató un vecino de la cuadra.

Según detallaron, al menos dos de los ataques quedaron registrados. En el primero, el delincuente permaneció cerca de media hora dentro de la vivienda y se llevó dos bicicletas. La secuencia completa quedó grabada por las cámaras.

En otro episodio, el mismo sospechoso volvió a ingresar al patio y se llevó una conservadora. “Todo lo que encuentra se lo lleva”, agregaron desde el barrio, donde crece la preocupación por la reiteración de los hechos.

Los vecinos aseguran que el accionar es siempre similar: el ladrón aprovecha momentos en los que no hay movimiento, ingresa a la propiedad y se lleva objetos del exterior sin mayores obstáculos.

El caso genera inquietud en la zona, no solo por la cantidad de robos sino por la impunidad con la que actúa el sospechoso, que ya fue captado en varias oportunidades y continúa operando en el mismo lugar.