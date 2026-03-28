VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"

Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
Se viene la maratón de la UNLP en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo
Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Música, cine, teatro y más: la agenda cultural de este finde en La Plata
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
Con un ataque a Israel rebeldes de Yemen ingresan a la guerra en Medio Oriente
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron este sábado 28 de marzo
Vigilia en la Región en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ocurrió en la zona de 28 y 487. Quedó registrado en distintas filmaciones y ya hubo al menos dos robos en la misma vivienda.
La inseguridad vuelve a ser motivo de preocupación en Gonnet, donde vecinos denuncian que un delincuente actúa de manera reiterada en una misma cuadra y apunta siempre contra la misma propiedad.
Los hechos ocurrieron en la zona de 28 y 487, donde cámaras de seguridad registraron distintos episodios en días diferentes. En todos los casos, aseguran, se trata del mismo ladrón.
“Estamos viviendo hechos de inseguridad siempre por la misma persona. Son videos de distintos días y roba siempre en la misma casa”, relató un vecino de la cuadra.
Según detallaron, al menos dos de los ataques quedaron registrados. En el primero, el delincuente permaneció cerca de media hora dentro de la vivienda y se llevó dos bicicletas. La secuencia completa quedó grabada por las cámaras.
LE PUEDE INTERESAR
"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas
En otro episodio, el mismo sospechoso volvió a ingresar al patio y se llevó una conservadora. “Todo lo que encuentra se lo lleva”, agregaron desde el barrio, donde crece la preocupación por la reiteración de los hechos.
Los vecinos aseguran que el accionar es siempre similar: el ladrón aprovecha momentos en los que no hay movimiento, ingresa a la propiedad y se lleva objetos del exterior sin mayores obstáculos.
El caso genera inquietud en la zona, no solo por la cantidad de robos sino por la impunidad con la que actúa el sospechoso, que ya fue captado en varias oportunidades y continúa operando en el mismo lugar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí