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VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera

VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
28 de Marzo de 2026 | 08:50

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue abucheado por el público de La Bombonera al ingresar al estadio en el que la Selección argentina enfrenta a Mauritania.

El máximo mandatario del fútbol nacional fue homenajeado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien también recibió una distinción por su paso por la Selección.

 

Su aparición, acercándose hasta el centro del campo de juego y presentado por la voz del estadio, motivó a una gran cantidad de gente a demostrar su disconformidad.
A pesar de ser el presidente de AFA en la obtención de la última Copa del Mundo, asi como también la Finalissima y dos Copas América, Tapia continúa siendo repudiado en gran cantidad de canchas del fútbol argentino, y La Bombonera no fue la excepción.

El "Chiqui" apareció en el campo de juego algunos minutos antes del inicio del partido, acompañado por Riquelme y otros dirigentes, y, en primera instancia, le dio una placa a modo de reconocimiento al exjugador de Boca.

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Según lo explicado por la voz del estadio, la misma felicitaba al dirigente del "Xeneize" por su paso por la Selección, su obtención de la Copa Mundial Sub 20 de Malasia, en 1997, la disputa del Mundial de Alemania 2006 y su etapa como capitán del seleccionado, en el cual también vistió la histórica camiseta número 10.

 

Además, desde la dirigencia del club local también se distinguió a Tapia, por su paso en la presidencia en AFA.

A pesar del reconocimiento, el público se dejó escuchar. Una gran cantidad de silbidos bajaron de las cuatro tribunas, además de la canción que lo insulta en muchas canchas del país, aunque con un tono más tímido del habitual.

De todas formas, el público volvió a la habitual calma que envuelve a la Selección en el último tiempo cuando desde la locución del estadio se mencionó a Riquelme, ídolo del club, como acompañante de Tapia en el cruce de plaquetas.

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