Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata

Un choque que involucró a al menos tres vehículos generó complicaciones en la madrugada de este sábado en la Autopista Buenos Aires-La Plata, informaron fuentes calificadas.

El siniestro vial tuvo lugar a la altura del kilometro 23 en sentido a La Plata. En el lugar, a raíz de un fuerte impacto, un auto se detuvo al lado del guardarrail izquierdo con la parte trasera completamente destrozada. Y a pocos metros se encontraban otros dos rodados implicados en el episodio.

A causa del choque intervino personal de AUBASA, efectivos policiales y una ambulancia. En el marco del operativo, que se extendió pasada las 3 horas, hubo calzada reducida.