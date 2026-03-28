Pronóstico del tiempo | Sábado con alerta por tormentas fuertes en La Plata ¿A qué hora llegan?

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El sábado se presentaba en La Plata y alrededores con probabilidad de tormentas fuertes en horas de la mañana y la tarde en el orden del 70 por ciento, en tanto que hacia la noche se aguarda cielo mayormente nublado. En cuanto a temperaturas, se espera una mínima de 19 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el SMN emitió para la región del Gran La Plata un alerta amarillo por tormenta. "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos", se informó.
"Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual", reportó el organismo.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Para mañana, domingo, el SMN anticipó tormentas aisladas seguidas de chaparrones entre la madrugada y el mediodía. Hacia la tarde y noche se prevén mejoras con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 29 grados.
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Por último, para el lunes se pronosticó baja probabilidad de tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado para el resto de la jornada, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 20 y 28 grados.
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