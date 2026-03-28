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Policiales |La familia de Galván confirmó a EL DIA que el deceso se produjo por un “shock séptico por salmonelosis”

Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores

Tras detectar que el comercio de Diagonal 73 y 64 reabrió sin autorización, la Comuna procedió a un nuevo precinto. Los detalles

Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores

clausuran por tercera vez la panadería bajo sospecha / EL DIA

28 de Marzo de 2026 | 02:31
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El caso que conmociona a La Plata tras la muerte de Carlos Galván y las sospechas en torno al consumo de un alimento intoxicado volvió a sumar en las últimas horas un dato clave: la panadería y confitería “La Ideal” fue clausurada por tercera vez, en medio de una investigación que aún no logra determinar con certeza qué ocurrió.

La medida fue concretada por la Comuna durante las últimas horas, luego de constatar que el local había retomado la actividad pese a disposiciones previas. Se trata del tercer procedimiento de este tipo desde que EL DIA dio a conocer en exclusiva el caso, que se inició tras la descompostura de una pareja luego de consumir una tortilla comprada en ese comercio ubicado en Diagonal 73 y calle 64.

Como se informó, el episodio derivó en la internación de ambos en el Hospital San Martín y, con el correr de las horas, en el fallecimiento de Galván, mientras que su pareja logró recuperarse. Desde entonces, el expediente sumó derivaciones tanto en el plano sanitario como judicial.

En ese marco, en las últimas horas se conocieron los resultados de los análisis realizados por la Municipalidad sobre muestras de alimentos tomadas durante uno de los operativos en el local. Los estudios, llevados a cabo en el Instituto Biológico Tomás Perón, dieron resultado negativo. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que las muestras analizadas no corresponden al alimento que se presume fue consumido por la víctima.

Este punto resulta central en la investigación: la falta de trazabilidad. Tal como se viene señalando desde el inicio, no fue posible establecer con certeza el origen del producto ingerido ni las condiciones en las que fue manipulado o conservado, lo que dificulta arribar a conclusiones definitivas.

En paralelo, el caso continúa avanzando en la Justicia. La investigación es llevada adelante por el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, quien inició actuaciones de oficio bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

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Según pudo saber EL DIA a partir de fuentes, uno de los principales obstáculos con los que se encontró la pesquisa fue la imposibilidad de contar con el alimento presuntamente consumido como evidencia directa. En ese sentido, indicaron que no se dispuso su secuestro debido a que la medida resultaba extemporánea, lo que obligó a reorientar la investigación hacia otros elementos de prueba.

De este modo, la reconstrucción de lo ocurrido se apoya en informes médicos, testimonios y pericias, ante la imposibilidad de realizar la autopsia debido a la cremación del cuerpo.

A su vez, fuentes vinculadas a la causa indicaron que la posible intoxicación no fue advertida en una etapa inicial, lo que condicionó la disponibilidad de elementos relevantes para la investigación.

Mientras tanto, el caso sigue sumando testimonios: se conoció la declaración de una mujer que aseguró haber sufrido una descompostura tras consumir alimentos en el mismo local, lo que refuerza las sospechas en torno al estado de los productos comercializados.

“shock séptico por salmonelosis”

En este contexto, la familia de la víctima atraviesa momentos de profundo dolor. En contacto con EL DIA, la hija de Carlos Galván expresó que están viviendo una situación muy difícil y señaló que, según la información médica con la que cuentan, su padre murió a raíz de un shock séptico por salmonelosis.

Ese dato, si bien resulta relevante, aún deberá ser analizado en el marco de la investigación judicial, que busca determinar si existe un vínculo directo entre el cuadro que provocó la muerte y el alimento consumido.

Así, entre resultados no concluyentes, dificultades probatorias y nuevas medidas en curso, la causa avanza en un escenario complejo, donde cada elemento resulta clave para esclarecer un hecho que ya generó un fuerte impacto en la ciudad.

Cabe mencionar que en medio del dolor, desde el Club de Regatas La Plata, institución de la que Carlos Galván era socio vitalicio y donde supo integrar la Comisión Directiva, anunciaron la realización de una regata en su homenaje. La actividad, bautizada “Carlos Becho Galván”, se desarrollará durante esta jornada, con largada prevista para las 10 de la mañana.

 

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