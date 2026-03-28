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Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética

Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética

Silvina Bravo, denunciante

28 de Marzo de 2026 | 13:47

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El Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata, bajo la dirección de la jueza Claudia Greco, determinó que el próximo 15 de abril se dará inicio al debate oral en la causa que investiga a la médica Andrea Viviana Soria. El proceso judicial se originó a partir de la denuncia de Silvina Bravo, una docente de educación física que sostiene haber sufrido consecuencias irreversibles en su organismo tras someterse a un procedimiento de estética corporal en el año 2019.

La presentación judicial detalla que la intervención consistió en la aplicación de una sustancia identificada como fenol o hidroxibenceno, utilizada en un método denominado comercialmente como "hidroxilit endopeel". De acuerdo con la acusación, este compuesto carece de las autorizaciones correspondientes por parte de la ANMAT en Argentina, así como de organismos internacionales de regulación sanitaria en Estados Unidos y Europa, debido a su potencial toxicidad en tejidos humanos.

Antes de este episodio, la vida de la denunciante estaba ligada de forma permanente al alto rendimiento y la actividad constante por su profesión y su afición al ciclismo. Tras la intervención, el cuadro clínico reportado incluyó una serie de afecciones multisistémicas que abarcan desde granulomas e inflamaciones cutáneas crónicas hasta complicaciones en órganos internos, lo que derivó en una reducción drástica de su movilidad y capacidad laboral.

La instrucción de la causa, llevada adelante por el fiscal Fernando Padován, recolectó elementos probatorios para sostener que la profesional actuó con negligencia al utilizar productos no validados científicamente para dicho fin. El Ministerio Público estará representado en el juicio por la fiscal Viviana Arturi, mientras que la querella será ejercida por el abogado Dante Chirino, quien también impulsó actuaciones en el ámbito administrativo.

La defensa de la médica Soria estará a cargo de Juan Manuel De Rosa, un profesional que combina la abogacía con la medicina y posee una trayectoria institucional reconocida en la región de Ensenada y Berisso. Este proceso representa su primera intervención de relevancia en un juicio oral vinculado a presunta mala praxis médica, un escenario que ha captado la atención pública por las similitudes fácticas con otros casos de trascendencia nacional.

Mientras se aguarda el veredicto de la justicia penal, el Tribunal de Ética del Colegio de Médicos de La Plata mantiene abierto un sumario disciplinario para evaluar la conducta profesional de la imputada. Hasta el momento no se han dictado medidas preventivas sobre su matrícula, por lo que la médica continúa facultada para el ejercicio de la medicina mientras se desarrollan las audiencias previstas para mediados de abril.

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