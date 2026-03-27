Estatales y docentes cuándo cobro: salió el cronograma de pago de haberes de marzo 2026

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿qué día cobran los docentes?
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Pese al reclamo de los maestros, se conoció la fecha en que percibirán sus sueldos los maestros y el resto de los empleados de la administración poública de la Provincia de Buenos Aires
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes el cronograma de pago de los salarios de marzo 2026 para los trabajadores estatales, que llegará con un incremento del 5%, pero con una “complicación” a la hora del cobro ya que muchos trabajadores cobrarán después de Semana Santa.
El cronograma oficial, publicado hoy, generó una polémica entre los docentes bonaerenses, que cobrarán recién el jueves 9 de abril. En ese sentido, tal como informó EL DIA, los gremios que integran el FUDB (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) habían presentado un pedido formal para que el Gobierno de Axel Kicillof arbitren los medios para garantizar el pago el lunes 6 de abril.
Para los sindicatos, ese plazo resultaría "excesivamente extenso" para la economía de los trabajadores que, en su gran mayoría, verán acreditados los sueldos tras el fin de semana extra largo de Pascuas. Por lo pronto el cronograma fue oficializado hoy y los maestros esperan que en los próximos días pueda ser modificado ante el pedido realizado.
Cabe recordar que el acuerdo salarial al que llegó la Provincia con los gremios contempla un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5% en marzo y otro 2,5% en abril. A esto se le suma el aumento del 1,5% otorgado en febrero, que ya había sido liquidado por la Provincia a cuenta de futuros incrementos.
Este es el esquema de pago a estatales bonaerenses:
- Martes 31 de marzo: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.
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- Miércoles 1 de abril: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
- Lunes 6 de abril: ministerio de Salud y Caja de Policía.
- Martes 7 de abril: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
- Miércoles 8 de abril: Poder Judicial.
- Jueves 9 de abril: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.
que muchos trabajadores cobrarán después de Semana Santa.
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