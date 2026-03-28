Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata

La banda lo confirmó durante un show en Vélez. Aún no se sabe el lugar, pero la ciudad volverá a ser escenario de un recital clave.

Tan Biónica volverá a tocar en La Plata y no será una fecha más: la banda elegirá la ciudad para cerrar su gira 2026.

El anuncio lo hizo en vivo Chano Charpentier durante el primero de los tres shows que el grupo brinda este fin de semana en el Estadio José Amalfitani. En medio del recital, el cantante sorprendió a los fanáticos al confirmar que el cierre del tour será en la capital bonaerense.

“Vamos a hacer el último concierto del año en la ciudad de La Plata, están todos invitados. Vamos a cerrar el tour ahí con un show totalmente diferente a este”, expresó Chano ante una multitud. El momento fue grabado por el público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La gira acompaña el lanzamiento del nuevo álbum, “El Regreso”, con el que la banda volvió a los escenarios tras su esperado retorno.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre la fecha exacta ni el lugar donde se realizará el recital, lo que genera expectativa entre los seguidores platenses.

Un regreso esperado a la ciudad

La banda ya tiene un vínculo reciente con la ciudad. En 2023, Tan Biónica se presentó con gran éxito en el Estadio Único Diego Armando Maradona, donde ofreció dos shows con entradas agotadas en el marco de la gira “Noche Mágica”.

Aquellos recitales, realizados el 4 y 5 de noviembre, marcaron el reencuentro del grupo integrado por Chano, Bambi, Diega y Seby, y convocaron a miles de fanáticos.

Ahora, tres años después, La Plata se prepara para volver a recibir a la banda en lo que promete ser un cierre de gira especial.