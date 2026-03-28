Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows

Seguidores del grupo surcoreano habían montado carpas en las inmediaciones del predio para asegurarse un lugar privilegiado. La Municipalidad intervino y ordenó el retiro por normativa vigente.

El anuncio de los recitales de BTS en Estadio Único de La Plata generó un fenómeno pocas veces visto en la ciudad. Un grupo de fanáticos decidió acampar en las inmediaciones del estadio con más de seis meses de anticipación, en busca de asegurarse una buena ubicación en los shows previstos para octubre.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró carpas instaladas en la vía pública incluso antes del inicio de la venta de entradas, prevista para abril. La situación sorprendió tanto a vecinos como a autoridades locales.

Sin embargo, la permanencia de los fans duró pocas horas. Durante la noche, personal de la Municipalidad de La Plata llevó adelante un operativo para desalojar a quienes se encontraban acampando en el lugar.

Desde la Comuna explicaron que la medida no estuvo vinculada específicamente con el evento, sino con el cumplimiento de normas vigentes. “No se puede acampar en la vía pública”, señalaron fuentes oficiales, y remarcaron que el procedimiento respondió a una cuestión de orden público.

“Si no, cualquiera instala una carpa y la ciudad se convierte en un camping”, agregaron desde el área de Control Urbano, al justificar la intervención.

Los recitales, programados para el 23 y 24 de octubre, marcarán el debut del grupo surcoreano en el país, en el marco de su gira internacional “BTS World Tour Arirang”, que incluirá más de 80 presentaciones a nivel global y contará con un escenario 360°.

El episodio dejó en evidencia la magnitud del fenómeno fan que genera la banda de K-pop, incluso meses antes de su llegada a la Argentina.