En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta

Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
Se viene la maratón de la UNLP en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo
VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"
Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF
Música, cine, teatro y más: la agenda cultural de este finde en La Plata
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Con un ataque a Israel rebeldes de Yemen ingresan a la guerra en Medio Oriente
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron este sábado 28 de marzo
Vigilia en la Región en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo sin acuerdo. La empresa y los trabajadores se acusan mutuamente, aunque coinciden en que buscan volver a poner en marcha la fábrica.
Escuchar esta nota
La situación en Acerías Berisso sumó un nuevo capítulo sobre el cierre de esta semana, tras una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo que terminó sin acuerdo y con fuertes cruces entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Del encuentro participaron directivos de la firma y delegados gremiales, en un clima marcado por acusaciones de persecución y hasta denuncias por amenazas. Sin embargo, ambas partes coincidieron en un punto central: la intención de reactivar la planta.
“Nosotros seguimos reclamando por los puestos de trabajo y lo que se nos adeuda. Ya pasaron más de seis meses”, sostuvo el delegado Carlos Lazarte, quien cuestionó la falta de avances concretos. “Nos dicen que no hay plata y que reclamemos por la vía legal”, agregó.
Según explicó, la empresa analiza una reapertura parcial con un grupo reducido de trabajadores para generar ingresos y afrontar las indemnizaciones de más de 40 despedidos. Sin embargo, desde el gremio consideran inviable esa alternativa.
“Plantean arrancar con siete personas. Es imposible. Con siete trabajadores no podés pagarle a 45, no dan los números”, afirmó Lazarte, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica.
En esa línea, recordó un antecedente reciente: “En octubre intentaron reabrir con 12 personas y fracasó totalmente”.
LE PUEDE INTERESAR
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Denuncias cruzadas y clima de conflicto
Desde el entorno del directorio, en cambio, aseguran que la intención es clara: reactivar la producción. “Mientras cierran empresas de industria pesada en Argentina, nosotros queremos abrir y no nos dejan”, señalaron fuentes vinculadas a la firma.
Además, acusaron a un sector de trabajadores de obstaculizar el proceso y de intimidar a ex empleados que estarían dispuestos a regresar. “Queremos poner en marcha la empresa, no se va a vaciar”, remarcaron.
Del lado de los despedidos, sin embargo, crece la desconfianza. Sospechan que la eventual reapertura podría encubrir un intento de retirar maquinaria de la planta.
“Ante el riesgo de vaciamiento, algunos compañeros nos acercamos al predio, pero no hay ningún bloqueo. Para que exista un bloqueo tiene que haber gente queriendo entrar, y eso nunca pasó”, sostuvo Lazarte, quien además rechazó las acusaciones de amenazas.
Denuncias por intimidación
El conflicto sumó un nuevo elemento tras la audiencia. Según el delegado, efectivos policiales realizaron consultas en el barrio sobre su domicilio, lo que interpretó como una maniobra intimidatoria.
“Compañeros y vecinos me dijeron que andaban preguntando por mí. Es una forma de asustar, pero no me intimida”, afirmó.
El caso de Acerías Berisso sigue sin resolución y con posiciones cada vez más enfrentadas. Mientras la empresa insiste en avanzar con la reapertura, los trabajadores reclaman garantías sobre los puestos laborales y el pago de las indemnizaciones adeudadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí