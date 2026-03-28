Bolsonaro, preso en su casa por 90 días

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pasó a prisión domiciliaria en su casa en Brasilia, gracias a una decisión judicial que le eximió de volver a la cárcel, tras dos semanas internado por una bronconeumonía. Condenado por golpismo, “acaba de recibir el alta” y su estado de salud “está más o menos equilibrado”, dijo en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado. Imágenes de televisión mostraron la llegada del exmandatario a su casa, cubierto con un chaleco antibalas y entrando por su propio pie, acompañado de un grupo de personas.

Más tarde, apareció sentado en el exterior jugando con dos perros. El líder ultraderechista, de 71 años, fue trasladado el 13 de marzo desde la prisión de Papuda en Brasilia con una bronconeumonía.

Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común. Sin embargo, no volvió a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado por 90 días prorrogables.