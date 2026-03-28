Los precios de los combustibles en La Plata registraron una dinámica inusual durante marzo, con una seguidilla de aumentos que se aceleró en la última semana y ya suma seis incrementos consecutivos.

El fenómeno, que se da en medio del impacto internacional por la suba del petróleo, dejó fuertes subas acumuladas en surtidores de todas las petroleras.

Entre las marcas, Shell aparece con los mayores incrementos: su nafta súper subió más de 21% en el mes, mientras que el V-Power diesel también superó ese nivel.

Por su parte, YPF registró aumentos cercanos al 17% en naftas y algo por encima del 16% en el gasoil, manteniéndose en línea con el promedio del mercado.

En tanto, Axion Energy y Puma Energy mostraron subas algo más moderadas, aunque en todos los casos con incrementos de dos dígitos que reflejan la presión sobre los costos.

El dato que más llama la atención es la frecuencia de los ajustes. Solo en la última semana se aplicaron seis aumentos consecutivos, algo poco habitual incluso en contextos de alta inflación.

Este escenario genera preocupación entre automovilistas y sectores productivos, ya que el impacto no solo se siente en el bolsillo sino también en los costos logísticos, que luego terminan trasladándose a precios.

Aumentos acumulados por petrolera en La Plata en lo que va de marzo

(*) precios al sábado 28 de marzo

YPF

Súper: de $1725 a $2030 → +$305 (+17,7%)

Infinia: de $1899 a $2215 → +$316 (+16,6%)

Infinia Diesel: de $1976 a $2301 → +$325 (+16,4%)

Shell

Súper: de $1729 a $2099 → +$370 (+21,4%)

V-Power nafta: de $2023 a $2378 → +$355 (+17,5%)

V-Power diesel: de $2026 a $2457 → +$431 (+21,3%)

Axion

Súper: de $1784 a $2049 → +$265 (+14,9%)

Quantium nafta: de $2039 a $2279 → +$240 (+11,8%)

Diesel: de $1876 a $2169 → +$293 (+15,6%)

Quantium diesel: de $2039 a $2369 → +$330 (+16,2%)

PUMA

Super: de $1774 a $2030 → +$256 (+14,4%)

Max Premium: de $2061 a $2277 → +$216 (+10,5%)

Diesel: de $1828 a $2129 → +$301 (+16,5%)

Ion Diesel: de $2075 a $2369 → +$294 (+14,2%)