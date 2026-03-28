En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta
En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta
VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"
Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
Se viene la maratón de la UNLP en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF
La platense Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano
Música, cine, teatro y más: la agenda cultural de este finde en La Plata
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Con un ataque a Israel rebeldes de Yemen ingresan a la guerra en Medio Oriente
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las petroleras aplicaron una seguidilla de incrementos en los últimos días. En algunos casos, las subas ya superan el 20% en menos de un mes.
Escuchar esta nota
Los precios de los combustibles en La Plata registraron una dinámica inusual durante marzo, con una seguidilla de aumentos que se aceleró en la última semana y ya suma seis incrementos consecutivos.
El fenómeno, que se da en medio del impacto internacional por la suba del petróleo, dejó fuertes subas acumuladas en surtidores de todas las petroleras.
Entre las marcas, Shell aparece con los mayores incrementos: su nafta súper subió más de 21% en el mes, mientras que el V-Power diesel también superó ese nivel.
Por su parte, YPF registró aumentos cercanos al 17% en naftas y algo por encima del 16% en el gasoil, manteniéndose en línea con el promedio del mercado.
En tanto, Axion Energy y Puma Energy mostraron subas algo más moderadas, aunque en todos los casos con incrementos de dos dígitos que reflejan la presión sobre los costos.
El dato que más llama la atención es la frecuencia de los ajustes. Solo en la última semana se aplicaron seis aumentos consecutivos, algo poco habitual incluso en contextos de alta inflación.
LE PUEDE INTERESAR
En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta
Este escenario genera preocupación entre automovilistas y sectores productivos, ya que el impacto no solo se siente en el bolsillo sino también en los costos logísticos, que luego terminan trasladándose a precios.
(*) precios al sábado 28 de marzo
YPF
Súper: de $1725 a $2030 → +$305 (+17,7%)
Infinia: de $1899 a $2215 → +$316 (+16,6%)
Infinia Diesel: de $1976 a $2301 → +$325 (+16,4%)
Shell
Súper: de $1729 a $2099 → +$370 (+21,4%)
V-Power nafta: de $2023 a $2378 → +$355 (+17,5%)
V-Power diesel: de $2026 a $2457 → +$431 (+21,3%)
Axion
Súper: de $1784 a $2049 → +$265 (+14,9%)
Quantium nafta: de $2039 a $2279 → +$240 (+11,8%)
Diesel: de $1876 a $2169 → +$293 (+15,6%)
Quantium diesel: de $2039 a $2369 → +$330 (+16,2%)
PUMA
Super: de $1774 a $2030 → +$256 (+14,4%)
Max Premium: de $2061 a $2277 → +$216 (+10,5%)
Diesel: de $1828 a $2129 → +$301 (+16,5%)
Ion Diesel: de $2075 a $2369 → +$294 (+14,2%)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí