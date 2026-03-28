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Policiales |Reconocimiento previo, roles distribuidos y una ejecución rápida a metros de Parque Alberti

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

La secuencia incluyó un ingreso planificado a una vivienda ubicada en 24 entre 39 y 40, una familia aterrada y un botín con dinero, joyas y armas que los ladrones se llevaron tras dominar la situación. No hay detenidos

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

El dramático hecho ocurrió en la zona de 24 entre 39 y 40 / web

28 de Marzo de 2026 | 02:32
Edición impresa

Una escena de extrema violencia se vivió en una vivienda ubicada en 24 entre 39 y 40, a metros de Parque Alberti, donde al menos tres delincuentes irrumpieron por el patio, redujeron a un hombre y lo sometieron a amenazas brutales mientras saqueaban la casa.

Según pudo saber EL DIA, todo ocurrió cerca de las 20:50, cuando la víctima -un hombre de 65 años- se encontraba en el living mirando televisión. Según relató, comenzó a escuchar golpes insistentes provenientes del patio trasero. Al levantarse para verificar qué sucedía, se encontró con los intrusos ya dentro de su propiedad.

La reacción fue inmediata: les gritó, pero uno de los asaltantes levantó una barreta con clara intención de agredirlo. En cuestión de segundos, lo despojaron de su celular, lo ataron con un cable y lo tiraron al piso. Luego lo cubrieron con una frazada, dejándolo prácticamente inmovilizado.

Mientras lo mantenían reducido, uno de los delincuentes se le susurró al oído una amenaza que marcó el nivel de violencia del ataque: le exigían dinero y le advertían que, de no colaborar, “le iban a cortar los dedos” y lo matarían.

En medio del asalto, la esposa de la víctima -de 61 años- logró advertir la situación. Estaba en la planta alta y, tras escuchar los gritos, corrió a su habitación, se encerró con llave y se refugió en un altillo. Desde allí, en una situación de extrema tensión, llamó a la Policía y a su hijo, pidiéndole ayuda desesperadamente.

Los ladrones exigían saber dónde estaba el dinero. El hombre alcanzó a decir que había efectivo en una cartera. Mientras tanto, los delincuentes subieron a la planta alta, aunque no lograron dar con la mujer, que permaneció escondida durante todo el episodio.

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Minutos después, los asaltantes descendieron nuevamente y continuaron interrogando a la víctima. Aprovechando un descuido, el damnificado logró liberar parcialmente una de sus manos y, al notar que ya no había movimientos en la casa, se arrastró hasta el garaje. Allí logró abrir el portón para escapar. En ese momento, ya se encontraban en el lugar efectivos policiales junto a su hijo, alertados por el llamado previo.

El botín fue importante. Los delincuentes se llevaron una caja fuerte que contenía armas de fuego, además de joyas de alto valor, entre ellas piezas con diamantes, un reloj de alta gama y una suma cercana a los diez millones de pesos en efectivo. Según revelaron voceros, la víctima no sufrió heridas de gravedad, aunque fue empujado y reducido con violencia.

El dato bajo la lupa

Un dato que ahora es clave para la investigación ocurrió horas antes del asalto. Cerca de las 19, un hombre se presentó en la vivienda simulando ser repartidor de una aplicación de delivery. Llamó al timbre, dijo tener un pedido, pero no llevaba ningún paquete.

En esta línea los investigadores creen que se trató de un golpe previamente planificado, con tareas de inteligencia previas para estudiar los movimientos de la vivienda y sus medidas de seguridad.

La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja en el esclarecimiento del hecho. Mientras tanto, el episodio vuelve a encender las alarmas por el nivel de violencia con el que actúan las bandas.

 

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