Santa se puso en modo Vicky Granatto y retornó a la victoria en hockey damas

EL FESTEJO DE UNO DE LOS GOLES DE SANTA PARA LA VICTORIA EN GONNET / IG @SBHC

Atrás quedó el mal trago de la derrota contra Arquitectura, ya que con dos goles de María Victoria Granatto y el restante de Malena Re, Santa Bárbara "A" se impuso a St. Catherine's por 3 a 2, en el marco de la cuarta fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División.

No había arrancado bien el partido en su cancha de agua de Gonnet para Santa, ya que se fue al descanso abajo en el marcador. El entrenador Santiago Camacho movió algunas piezas. El equipo se reacomodó en su líneas y con dos golazos de Vicky Granatto y otro, como quedó dicho de Ré, se encargaron de dar vuelta el tanteador contra un rival duro como St. Catherine 's. En la próxima jornada, el conjunto tricolor visitará a Lomas.

Intermedia: Santa Bárbara 2 (Sofía García Añoisi y Victoria Meira), St. Catherine 's 0.

Quinta: Santa Bárbara 1 (Victoria Meira), St. Catherine 's 1.

Séptima: No se jugó.

Los resultados de la máxima categoría fueron Italiano 2, Arquitectura 0; Belgrano 0, Lomas 3; Banco Provincia "A" 1, GEBA 1; San Fernando "A" 1, River Plate 1 y Ciudad de Buenos Aires "A" 1, Olivos 2 . Mañana, desde las 13, completarán la jornada San Lorenzo de Almagro "A" y Banco Nación, en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de Disney + Premium.

En tanto, la posiciones quedaron con River Plate 10 puntos, GEBA 8, Lomas 7, San Fernando "A" 7, Santa Bárbara 6, Belgrano 6, Arquitectura 6, St. Catherine 's 4, Banco Nación 3, Olivos 3, Banco Provincia 3, Ciudad de Buenos Aires "A" 1 y San Lorenzo de Almagro 1.

La próxima fecha estará integrada de esta manera: Banco Nación vs Ciudad de Buenos Aires "A", Olivos vs San Fernando "A", River Plate vs Banco Provincia "A", St. Catherine's vs Italiano (televisado) y Arquitectura vs San Lorenzo de Almagro. El próximo fin de semana no habrá actividad por lo que se estará reanudando el 13 de abril.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires:

Primera C1

Universitario "A" 2 (Oriana Carnevalli y Camila Moore Castelli), Puerto Nizuc 1.

La "U" ganó todos los partidos en lo que va del torneo por lo que tiene puntaje perfecto. Previamente había derrotado a L. C.I.S.S.A.B (3-0), V. Banfield (3-2) y L. Banco Ciudad (2-1)

Intermedia: Universitario "A" 11 (Guadalupe Romero -2-, Candela Almaso -2- y Magali Arnal -2-, Felicitas Molinelli, Jacqueline Álvarez, Morena Zitti, Guillermina Inveninato y Micaela Serrano), Puerto Nizuc 1.

Quinta: Universitario "A" 10 (Morena Zitti -4-, Olivia Aiub -2-, Justina Domínguez Velazco -2-, Emma Fernández Genner y Valentina Zitti), Puerto Nizuc 1.

Séptima: Universitario "A" 4 (Julia Ernestina Aguirre Soto -3- y Lara Castro), Puerto Nizuc 1.

Próxima fecha: Ciudad de Buenos Aires "B" vs Universitario "A".

Primera C2

Ciudad de Buenos Aires "C" 1, Santa Bárbara "B" 5 (Tiziana Olgado, Sara Prieto, María Vilchez, Rosario Micehelini y Agustina Avalos).

Santa Sumó tercera victoria. Solamente tiene una derrota en el certamen (V. HC Andersen 3-0).

Intermedia: Ciudad de Buenos Aires "C" 1, Santa Bárbara "B" 1 (Ines Costa).

Quinta: Ciudad de Buenos Aires "C" , Santa Bárbara "B" 3 (Elena Ángulo Salim, Emilia Amichetti y Juana Bruno).

Séptima: No se jugó.

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs GEBA "C".

San Luis "A" 3 (Maria Camila Roberti Merlo -2- y Charo Tijera), CUBA 2.

Las Maristas volvieron al triunfo después de la caída (V. San Fernando "B": 1-0) y cosechó la tercera victoria.

Intermedia: San Luis "A" 1 (Jazmín Gorostiague), CUBA 0.

Quinta: San Luis "A" 1 (Isabella Condorelli), CUBA 2.

Séptima: San Luis "A" 1 (Clara Máspoli), CUBA 3.

Próxima fecha: Municipalidad de Vicente López vs San Luis "A".

Primera D1

Pueyrredón "A" 3, Gimnasia "A" 1 (Sofía Romano).

Las Lobizonas no pudieron repetir la victoria sobre Old Georgian Club de visitante 1-0, en la fecha pasada, que es el único éxito que han logrado en el torneo, ya que después acumulan dos derrotas y un empate.

Intermedia: Pueyrredón "A" 2, Gimnasia "A" 1 (Sofía Tinto Ocampo).

Quinta: Pueyrredón "A" 2, Gimnasia "A" 1 (Pilar Alustiza).

Séptima: Pueyrredón "A" 0, Gimnasia "A" 0.

Próxima fecha: Gimnasia "A" vs Regatas Avellaneda "B".

Primera D2

Quilmes High School Hockey Club 0, San Luis "B" 0.

Las Maristas suman tres partidos sin perder con una victoria y dos empates.

Intermedia: Quilmes High School Hockey Club 0, San Luis "B" 0.

Quinta: Quilmes High School Hockey Club 1, San Luis "B" 0.

Séptima: Quilmes High School Hockey Club 7, San Luis "B" 0.

Próxima fecha: San Luis "B" vs Hurling "B".

Santa Bárbara "C" 2 (Martina Iriani y María Sol Annese), Italiano "B" 0.

Santa se sacó la mufa al obtener el primer triunfo de la temporada, ya que arrastraba una derrota y dos empates.

Intermedia: Santa Bárbara "C" 3 (Valentina Sirito, Valentina Abril Ardaist y Martina Sosa), Italiano "B" 1.

Quinta: Santa Bárbara "C" 1 (Charo Del Torno), Italiano "B" 2.

Séptima: Santa Bárbara "C" 1 (Uma Dionisio), Italiano "B" 1.

Próxima fecha: Buenos Aires Cricket & Rugby Club vs Santa Bárbara "C".

Estudiantes "A" 3 (Renata Carabás, Justina Chiavassa y Martina Domínguez), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 1.

El Pincha sumaron su primer éxito, ya que llegaban a este partido con dos caídas y una igualdad.

Intermedia: Estudiantes "A" 2 (Araceli Bujanzi y Mercedes Axat), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 0.

Quinta: Estudiantes "A" 1 (Renata Carrasco), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 1.

Séptima: Estudiantes "A" 3 (Juana Orta Alberdi -2- y Sofía Barralle), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 0.

Próxima fecha: Asociación del Sur vs Estudiantes "A".

Primera D4

Luján RC 1, Santa Bárbara "D" 0.

Santa sufrió su segunda derrota consecutivas, ya que en la fecha pasado había perdido como local contra Racing Club (2-1)

Intermedia: Luján RC 2, Santa Bárbara "D" 2 (Sofía Polimeni y Pilar Busquets).

Quinta: Luján RC 1, Santa Bárbara "D" 1 (Uma Paula Baraybar).

Séptima: Luján RC 0, Santa Bárbara "D" 0.

Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs Deportivo Francesa.

Arquitectura "B" 3, Universitario "B" 2 (Delfina Isella y Rocío Barusso).

La "U" se quedó sin invicto, ya que contaban con un triunfo y dos empates.

Intermedia: Arquitectura "B" 6, Universitario "B" 1 (Josefina Gregoratti).

Quinta: Arquitectura "B" 1, Universitario "B" 1 (Joaquina Mosca Malín).

Próxima fecha: Universitario "B" vs Hacoaj "B".

Primera E1

Universitario "C" 0, Country Banco Provincia 1.

La "U" sumó solamente un punto con el empate de la anterior jornada (L. La Salle: 3-3), ya que cayó en las restantes tres presentaciones.

Intermedia: Universitario "C" 3 (Zoe Cruz, Azul Desojo Mc Coubrey y Emilia Fanelli Addiechi), Country Banco Provincia 1.

Quinta: Universitario "C" 1 (Isabaella Catalina Nicosia), Country Banco Provincia 1.

Séptima: Universitario "C" 1 (Amparo de la Iglesia), Country Banco Provincia 0.

Próxima fecha: Hurling "C" vs Universitario "C".

Primera E2

Huracán 3, Estudiantes "B" 1 (Julieta Sánchez Ponce).

Las Pincha acumulan un combo de tres derrotas y un empate.

Intermedia: Huracán 1, Estudiantes "B" 0.

Quinta: Huracán 3, Estudiantes "B" 3 (Francisca Pagani -2- y Juliana Pianca).

Séptima: Huracán 0, Estudiantes "B" 0.

Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Boca Juniors "B".

Lanús "B" 3, Santa Bárbara "F" 0.

Santa sucumbió en los cuatro partidos.

Intermedia: Lanús "B" 6, Santa Bárbara "F" 1 (Lucía Zárate).

Quinta: Lanús "B" 5, Santa Bárbara "F" 3 (Manuela de la Portilla, Ema Arraras y Luciana Arce).

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Comunicaciones.

Primera E4

Everton 2 (Pilar Sánchez Gutty y Celeste Irisarri), San Andrés "B" 1.

Las Decanas tiene un póker de victorias, ya que ganaron en todos los encuentros.

Intermedia: Everton 1 (Sofía Belén Vincens), San Andrés "B" 1.

Quinta: Everton 3 (María Emilia Peralta, Martina Caterina Colman y Eugenia Mulinaris), San Andrés "B" 1.

Séptima: Everton 0, San Andrés "B" 1.

Próxima fecha: Champagnat "C" vs Everton.

Primera F1

Santa Bárbara "E" 2 (Josefina Dicroce y María Victoria Polari), Pueyrredón "B" 1.

Santa salió de perdedor, ya que ostentaba tres derrotas consecutivas.

Intermedia: Santa Bárbara "E" 0, Pueyrredón "B" 1.

Quinta: Santa Bárbara "E" 0, Pueyrredón "B" 0.

Séptima: Santa Bárbara "E" 0, Pueyrredón "B" 3.

Próxima fecha: Italiano "C" vs Santa Bárbara "C".

San Sebastián 1 Universitario "D" 0.

La "U" todavía no sabe lo que es ganar, ya que apenas sumó un empate y perdió los otros tres encuentros. En el equipo de primera de Universitario atajó la legendaria Mariana Arnal, que supo ser parte del seleccionado argentino de hockey femenino. Un ejemplo de perseverancia.

Intermedia: San Sebastián 0, Universitario "D" 0.

Quinta: No se jugó.

Séptima: No se jugó.

Próxima fecha: Universitario "D" vs Italiano "D"

Primera F2

Gimnasia "B" 6 (Delfina Batalla -2-, Catalina Zacaria -2-, Jazmín Ariana Avalos y Ariana Iturriaga), Quilmes "D" 1.

Las Lobizonas cosecharon su segundo triunfo seguido.

Intermedia: Gimnasia "B" 5 (Delfina Batala -2-, Lucila Avalos, Sofía Martínez Olukian y María Guadalupe Espíndola), Quilmes "D" 0.

Quinta: Gimnasia "B" 4 (Jazmín Ariana Avalos -2-, Josefina Denofrio y Anahel Avila Joscelyn), Quilmes "D" 0.

Séptima: Gimnasia "B" 4 (Alina Rebeca Bello -2- y Alma Martina Trillo -2-), Quilmes "D" 2.

Próxima fecha: E.F.I Lobos vs Gimnasia "B".

Primera F4

San Luis "C" 1 (Ximena Llano Oviedo), St. Brendan 's Hockey Club "B" 1.

Las Maristas rescataron el primer triunfo, ya que sumaban hasta aquí tres derrotas.

Intermedia: San Luis "C" 0, St. Brendan 's Hockey Club "B" 1.

Quinta: San Luis "C" 0, St. Brendan 's Hockey Club "B" 2.

Séptima: San Luis "C" 3 (Emma Zaratiegui -2- y Felicitas Malin), St. Brendan 's Hockey Club "B" 3.

Próxima fecha: Banfield "B" vs San Luis "C".

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 1 (Milagros Vincenzi), Argentino "B" 0.

Las Coronelas están invictas con dos victorias y un empate.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 5 (Jennifer Jacqueline Da Silva -3-, Yazmín Ailen Baiza y Carla Yanguela), Argentino "B" 0.

Quinta: Asociación Coronel Brandsen 7 (Naiara Maylen Benítez -2-, Paula Jazmín Parodi Romano -2-, Isabella Varano, Victoria Heredia Goñi y Delfina Alvarez Fontana), Argentino "B" 1.

Séptima: Asociación Coronel Brandsen 2 (Carola Carrasco y Julia Laubenheimer), Argentino "B" 4.

Próxima fecha: SITAS "C" vs Asociación Coronel Brandsen.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Se jugará hoy, desde las 16, la cuarta fecha del torneo Metropolitano de Caballeros de Primera División. Universitario, que recibe a SAG buscará rehabilitarse de la última caída (L. Banco Provincia: 3-1), cuando reciba a SAG; mientras que Santa Bárbara "A", que arrastra dos empates consecutivos (V. Hurling: 0-0 y L. Ducilo: 4-4), tratará de plasmar su primera victoria desde su regreso a la máxima categoría en su visita a Banco Provincia.

La fecha se completa con Hurling vs Ciudad de Buenos Aires "B"; Ciudad de Buenos Aires "B" vs Lomas, San Fernando vs San Martín y Mitre vs Quilmes. En lo que respecta a Ducilo y GEBA se medirán, a partir de las 15:30, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de Disney + Premium.

La posiciones están con Mitre 9, Ciudad de Buenos Aires "A" 9, San Fernando 9, Banco Provincia 7, Quilmes 5, Hurling 4, Universitario 4, SAG 4, Ducilo 3, Santa Bárbara "A" 2, San Martín 1, GEBA 0, Lomas 0 y Ciudad de Buenos Aires 0.

En la Primera B1, Santa Bárbara "B" recibirá a SITAS; mientras que Estudiantes tendrá fecha libre. En lo que respecta a la Primera C1 masculina habrá duelo platense, ya que Gimnasia recibirá a Everton.