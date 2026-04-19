Grave accidente en Ensenada: una motociclista quedó atrapada entre dos autos y terminó hospitalizada

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Un impactante siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en Ensenada, donde una mujer resultó herida tras quedar atrapada entre dos vehículos mientras circulaba en moto.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 en Camino Vergara, frente a la planta de YPF, a la altura de un semáforo. Según informaron fuentes policiales, todo se desencadenó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito en el lugar.
Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas constataron una escena de gran violencia: una motocicleta marca Corven de color rojo se encontraba incrustada y con severos daños entre dos autos. Por delante, un Volkswagen Bora azul conducido por un hombre oriundo de Florencio Varela, y por detrás, un Peugeot 308 gris manejado por otro conductor de Ensenada.
La conductora de la moto, identificada como Silvia Susana Ramallo, de 34 años, fue quien se llevó la peor parte. Como consecuencia del fuerte impacto, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cestino en una ambulancia, donde quedó bajo observación médica. En tanto, los conductores de los otros dos vehículos resultaron ilesos.
En el lugar trabajaron peritos para establecer las causas del accidente, que fue caratulado como “lesiones culposas”. La investigación quedó a cargo de la comisaría tercera de Ensenada.
El episodio vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la región, especialmente en zonas de alto tránsito como Camino Vergara, donde vecinos reclaman mayores controles y medidas preventivas.
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