Una multitud de platenses participó hoy de una nueva edición de la Maratón "Sor María Ludovica" a beneficio del Hospital de Niños de nuestra ciudad, que esta vez tuvo epicentro en el predio de la República de los Niños en la localidad de Gonnet.

Con la ayuda del buen tiempo, el evento deportivo y solidario comenzó a las 9 de la mañana en sus dos modalidades, una competencia de 10 kilómetros y una correcaminta familiar de 2,5 kilómetros.

El punto de encuentro para la séptima maratón “Sor María Ludovica”, fue el anfiteatro, y el recorrido de la misma se extendió por las calles que rodean a "La Repu"; mientras que el circuito para la correcaminata se realizó en el interior del emblemático predio.

Por último, cabe resaltar que desde temprano hubo diferentes cortes en el tránsito que complicó a los automovilistas que debieron tomar otras alternativas en la zona norte de nuestra región.