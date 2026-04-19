Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Así se vive la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata

La maratón solidaria de la Defensoría del Pueblo reúne a familias y corredores en la República de los Niños para colaborar con el Hospital de Niños de La Plata.

Así se vive la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata

Fotos: Roberto Acosta.

19 de Abril de 2026 | 09:42

Escuchar esta nota

Una multitud de platenses participó hoy de una nueva edición de la Maratón "Sor María Ludovica" a beneficio del Hospital de Niños de nuestra ciudad, que esta vez tuvo epicentro en el predio de la República de los Niños en la localidad de Gonnet.

Con la ayuda del buen tiempo, el evento deportivo y solidario comenzó a las 9 de la mañana en sus dos modalidades, una competencia de 10 kilómetros y una correcaminta familiar de 2,5 kilómetros.

El punto de encuentro para la séptima maratón “Sor María Ludovica”, fue el anfiteatro, y el recorrido de la misma se extendió por las calles que rodean a "La Repu"; mientras que el circuito para la correcaminata se realizó en el interior del emblemático predio.

Por último, cabe resaltar que desde temprano hubo diferentes cortes en el tránsito que complicó a los automovilistas que debieron tomar otras alternativas en la zona norte de nuestra región. 

LE PUEDE INTERESAR

Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Córdoba

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Lobo en la victoria

Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente

Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo

Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley

VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba

Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense

Una moto en llamas y un final trágico en Gonnet
Últimas noticias de La Ciudad

Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA

VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula

Depresión, psicosis y ansiedad posparto: cuando la maternidad se vuelve un riesgo
Información General
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Deportes
River y Boca paralizan al país en un clásico con muchísimas obligaciones
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
Supo ganar en una cancha incómoda y eso lo ayuda para afianzar el proceso
Alexander Medina: “Valoramos el triunfo”
Terminar bien arriba, localía, clásico y más
Espectáculos
Música, cine y teatro en la agenda de espectáculos para este domingo en La Plata
Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece
El lado oculto de Evangelina Anderson: “Fría, calculadora y negadora serial”
Diego Capusotto: “Jamás pienso en lo que hice, ya está hecho”
Ricky Martin: el fenómeno que conquista a la Argentina
Policiales
Violento choque en Melchor Romero: perdió el control y se estrelló contra una columna en la avenida 520
Cayó un ladrón armado tras intentar escapar por una ventana en Arana
Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años
No cesa el drama de la familia del menor que se fuga para drogarse
Una moto en llamas y un final trágico en Gonnet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla