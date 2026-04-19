River y Boca paralizan al país en un clásico con muchísimas obligaciones

Esta tarde desde las 17.00 se reeditará en el Monumental el clásico más grande del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors con el arbitraje de Darío Herrera y Héctor Paletta en el VAR. El encuentro, interzonal de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional será televisado tanto por ESPM Premium como por TNT Sports y tendrá transmisión radial por La Redonda.

Ambos equipos están muy cerca de clasificar a los playoffs del campeonato local mientras coemenzaron a competir a nivel internacional, Boca en la Libertadores y River en la Sudamericana. El Millonario suma cuatro puntos en la Sudamericana y no briló en el triunfo 1-0 sobre Carabobo. En el Apertura acumula 26 unidades y viene de derrotar 2-0 a Racing como visitante en una buena presentación del equipo de Coudet.

Boca, por su parte, atraviesa el mejor momento del ciclo de Claudio Ubeda al frente del equipo. En la Libertadores tiene puntaje ideal tras derrotar a Ubiversidad Católica en Chile y no dejar dudas en la goelada 3-0 sobre Barcelona en la Bombonera. En el torneo doméstico, suma 21 puntos y viene de igualar 1 a 1 ante Independiente como local.

En el conjunto riverplatense, el juvenil Juan Cruz Meza tiene muchas chances de reemplazar al lesionado Fausto Vera en el centro del campo. El nacido en Caa Catí jugó al lado de Aníbal Moreno en las prácticas de la última fecha FIFA y conformó a Coudet por lo que compite de igual a igual con Giuliano Galoppo y Kevin Castaño por un puesto como titular. Además, Coudet deberá definir la titularidad de Ian Subiabre o de Kendry Páez, ya que el chubutense no aprovechó el partido ante Carabobo para afianzarse como titular mientras que el ecuatoriano tuvo un destacado ingreso ante el equipo venezolano.

Ubeda encontró en Boca una base mientras que en River, Coudet sigue buscando el equipo

Por su parte, Boca no tiene incógnitas para afrontar el Superclásico. El único cambio será la salida de Agustín Marchesín, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no jugará por unos ocho meses. Por eso, es el equipo casi ideal, sin su arquero titular, quien será reemplazado por Leandro Brey. ConLeandro Paredes como eje en la mitad de la cancha acompañado por Acacibar, la feliz aparición del pibe Aranda y una dupla de ataque que porta soluciones con Miguel Merentiel (que no atraviesa su mejor momento pero siempre es peligroso) y Adam Bareiro, el equipo de Ubeda apunta a dar el golpe en el Monumental.