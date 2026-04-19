Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente
Alak invitó a la UCR, socialistas, a la ARI y a otros partidos a crear un frente
EN FOTOS | Así se vive la Maratón de la Defensoría del Pueblo a beneficio del Hospital de Niños en La Plata
Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
Inflación alta, consumo en baja y malestar en alza, las señales que inquietan a Milei
Violento choque en Melchor Romero: perdió el control y se estrelló contra una columna en la avenida 520
El Festival de la Cerveza Capital vive hoy su última jornada
VIDEO. Con ganas y sin brillo: el Lobo logró un triunfo clave
Los Puma 7‘s terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong
VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
No hay edad para el teatro: adultos mayores de La Plata que se suben a las tablas
River y Boca paralizan al país en un clásico con muchísimas obligaciones
Música, cine y teatro en la agenda de espectáculos para este domingo en La Plata
Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley
Los clubes de barrio también tienen propuestas para los mayores
Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región
Asbesto en la Región, un enemigo casi invisible en el aire que es un riesgo sanitario subestimado
Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos
Peñas con ritmo platense: la trama que sostiene el folklore y el encuentro
Depresión, psicosis y ansiedad posparto: cuando la maternidad se vuelve un riesgo
El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco
Una ráfaga de amor que duró toda la vida: se conocieron y en tan sólo 6 meses se casaron
Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense
Cayó un ladrón armado tras intentar escapar por una ventana en Arana
La oferta o la búsqueda en la era de la IA: guía de soluciones
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
El Wall Street Journal muy duro con Milei: desgaste, denuncias y fragilidad
Yacoub emprende la terminación del Edificio Cross y da una primera señal concreta de solución para las obras paralizadas de ABES
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pasó en La Noche de Mirtha Legrand, que esta vez tuvo en la conducción a su nieta, Juana Viale.
Escuchar esta nota
La senadora por Santa Fe Carolina Losada intentó una defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el programa de Mirtha Legrand, esta vez conducido por su nieta Juana Viale, pero la cruzó el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi y la dejó sin palabras.
Adorni está muy complicado con sus viajes millonarios y las compras de inmuebles pero por ahora sigue siendo el jefe de Gabinete, cada vez con menos defensores.
El periodista Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un tenso cruce al aire con la senadora Losada, en medio de cuestionamientos al jefe de Gabinete Manuel Adorni y su situación dentro del Gobierno.
En un encendido planteo, Gómez Rinaldi interpeló directamente a la legisladora: “¿Pero vos, Carolina, le querés todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el viaje a Aruba... Perdón, ¿él fue el que dijo ‘me deslomo trabajando’?”, lanzó con tono crítico.
Cuando Losada intentaba responder, el periodista redobló la apuesta y cuestionó el uso de esa expresión. “Deslomo, mi amor, es el que se levanta dos y media, tres de la mañana, toma tres colectivos, cuatro trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él. Chicos, digan la verdad”, enfatizó.
Ante la presión, la senadora terminó reconociendo que se trató de una frase “poco feliz” y admitió que la situación generada en torno a Adorni ha complicado al Gobierno, en un contexto donde crecen las críticas y el desgaste de la imagen oficial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí