Domingo a puro Sol para disfrutar en La Plata: cuando llegarían las lluvias a la Región

El tiempo en la región se mantendrá inestable durante las próximas horas, con presencia de nubosidad y probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este domingo se espera una jornada con sol, nubosidad variable y clima templado, aunque con condiciones que irán desmejorando hacia el cierre del día. De acuerdo al organismo, existe probabilidad de chaparrones durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y los 24°C de máxima.

En tanto, el lunes continuará la inestabilidad. El SMN anticipa un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y chaparrones a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con una mínima de 17°C y una máxima de 23°C.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por condiciones cambiantes, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y salir preparados ante posibles precipitaciones.