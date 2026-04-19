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Cayó un ladrón armado tras intentar escapar por una ventana en Arana

Cayó un ladrón armado tras intentar escapar por una ventana en Arana
19 de Abril de 2026 | 08:21

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Un hombre de 37 años fue aprehendido en las últimas horas en la zona de Arana, luego de ser sorprendido dentro de una vivienda a la que había ingresado con fines de robo. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial tras una alerta vecinal.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, el hecho ocurrió el 17 de abril en una casa ubicada en 656 y 21. Los efectivos tomaron conocimiento de la situación a través de un grupo de WhatsApp y, al llegar al lugar, detectaron ruidos provenientes del interior del domicilio.

Al ingresar, los agentes se encontraron con un hombre que intentó darse a la fuga por una ventana. En ese momento, el sospechoso esgrimió un arma de fuego y llegó a apuntar contra el personal policial, aunque a los pocos metros la descartó para continuar con la huida. Sin embargo, fue rápidamente reducido.

Durante la aprehensión, los uniformados constataron que el individuo llevaba una segunda arma en la cintura. En su poder también se secuestraron diversos elementos presuntamente sustraídos, entre ellos joyas, tres relojes, ropa, una zapatilla, dinero en efectivo —incluyendo dólares— y un disco rígido externo.

Asimismo, entre los objetos incautados había una pistola calibre 22 marca Bersa con cargador y municiones, y un revólver calibre 38 marca Tanque con varias balas.

El detenido fue identificado y está domiciliado en La Plata. La causa quedó en manos de la UFI N°11 de La Plata, que avaló la aprehensión y dispuso las actuaciones correspondientes.

No se reportaron personas heridas durante el operativo.

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