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Política y Economía |Cumbre progresista en Barcelona

Axel Kicillof: “No voy a forzar una candidatura”

Axel Kicillof: “No voy a forzar una candidatura”

Kicillof junto a líderes del progresismo, en Barcelona / X

19 de Abril de 2026 | 02:27
Edición impresa

“No voy a forzar una candidatura y provocar una ruptura total del peronismo”, El gobernador Axel Kicillof se refirió ayer a la posibilidad de encabezar una fórmula presidencial por el peronismo, aunque el mismo tiempo insistió en que no concurrió a la cumbre de sectores progresistas que culminó ayer en Barcelona como candidato.

“Hoy, el desafío es reconstruir una oposición que está con disputas, con internas. Tampoco es fácil. Hoy, decir que soy candidato a presidente, ¿de qué? ¿De quién?. Hoy soy gobernador, que es mucho más que ser candidato”, insistió en diálogo con un diario porteño.

Kicillof participó del panel “Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia”, desarrollado en la última jornada de la Movilización Global Progresista. Además, mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes internacionales para fortalecer la cooperación conjunta.

Allí, Kicillof volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei. “Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Javier Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”.

“Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, agregó.

“Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos: debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.

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