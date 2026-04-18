Música, cine y teatro en la agenda de espectáculos para este domingo en La Plata

“Los árboles mueren de pie” en el Teatro de Cámara de City Bell

19 de Abril de 2026 | 08:02 Edición impresa

HOY

MÚSICA

Diego, El Cigala.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Octeto Atemporal.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Integrado por Manuel Momo y Nicolás Ledesma, bandoneones; Pedro Sotelo y Luis Ramírez, violines; Maite Unzurrunzaga, viola; Noelia Capucho, cello; Louise Leclercq, contrabajo; Nehuen Martino, piano; Nadia Delmas, voz; cultiva el estilo pugliesiano. Gratis.

De raíz folklórica peña.- A las 12 en Raíz, Patio Cultural, 134 y 422, Villa Elisa.

Festival folclórico, chamamé, danzas tradicionales y cumbia.- A las 12 en 166 entre 14 y 15, Berisso. Agrupación Los amigos, Los Criollitos del Chamamé, Los principiantes de la cumbia, More Morel y su conjunto, Salvador Barrios, Juancito Cruz, Nilda Arancibia , Gabriel Correa Ramirez y Ceferino Céspedes.

Vísper.- De 18 a 23 en Puerta B, Montevideo y 25 de Mayo, Berisso. Música en vivo, DJs, feria de emprendedores, tattoo, serigrafía, gastronomía y barra a precios populares.

Peña folclórica.- A las 19 en El Círculo, 6 y 53.

CINE

La mujer del río.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Néstor Mazzini.

Vicios privados, virtudes públicas.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miklós Jancsó. Se proyecta en 35mm.

76 89 23.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Federico Benoit

Perdidos en Tokio.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Sofia Coppola.

El silencio de los hombres.- A las 18 en la Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, de Lucía Lubarsky. Cine debate.

TEATRO

2013, odisea intemporal rioplatense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- A las 16 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Jeppener.- A las 19.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mauricio Serrano.

Medio pueblo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Un enemigo del Pueblo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.

Bye Bye.- A las 20 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis, se retiran por boletería desde una hora antes.

Los árboles mueren de pie.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, a cargo de Gente de Teatro. Clásico de Alejandro Casona, con la dirección de Ariel Perera y la actuación de Adrián Balonga, Teresita Beretta, Margarita Buezas, Camila Cassani, Claudia cincotta, Silvia Consul, Pablo Di Plácido, Martín Isla, Guillermo Jurado, Carlos Riccio, Elcira Spina, Marta Tallone y Luke.

Desmadre — Desnaturalizando lo habitual.- A las 21 en la Fábrica Cultural En Eso Estamos, 62 y 115, con dirección de María Fe Boveri e interpretada por Lucía Benítez, Verónica Casanovas y María Fe Boveri. Se ofrecerá en el marco del cierre del ciclo Escena Federal – Teatro del País, impulsado por La Joda Teatro.

Maybe.- A las 20:30 en la sala Área Chica, Boulevard 83 nro 403 esquina 34, con dirección de José “Pollo” Canevaro.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

INFANTIL

Cazadoras doradas.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

El Gato con Botas.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 18 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi, y libro y dirección de Gastón Marioni.