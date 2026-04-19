Los Puma 7‘s terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong

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El seleccionado argentino alcanzó la final por segundo año consecutivo, pero cayó ante Sudáfrica por 35-7 en el partido decisivo.
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Los Pumas 7's volvieron a destacarse en el circuito internacional al quedarse con la medalla de plata en el tradicional Seven de Hong Kong, que celebró su 50.º aniversario.
El seleccionado argentino alcanzó la final por segundo año consecutivo, pero cayó ante Sudáfrica por 35-7 en el partido decisivo, según se informó.
El camino hacia la definición tuvo un duro escollo en semifinales frente a España. El conjunto europeo golpeó primero y se puso en ventaja a los dos minutos, aunque la reacción argentina no tardó en llegar.
Una gran acción de Matteo Graziano permitió igualar el marcador antes del descanso. Ya en el complemento, Santino Zangara capitalizó un error rival para apoyar y, con la conversión de Joaquín Pellandini, establecer el 12-5 parcial.
España volvió a empatar, pero en el tramo final apareció Sebastián Dubuc, tras una jugada iniciada por Gregorio Pérez Pardo, para marcar el try decisivo. Juan Patricio Batac selló la victoria 19-12 con la conversión y aseguró el pase a la final.
En el encuentro decisivo, el rival volvió a ser Sudáfrica, que ya había superado con claridad a Argentina en la fase de grupos. El equipo africano abrió el marcador desde el inicio, aunque los dirigidos por Santiago Gómez Cora respondieron con un try de Zangara y la conversión de Santiago Vera Feld para igualar parcialmente.
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Sin embargo, la respuesta sudafricana fue inmediata y se fue al descanso 14-7 arriba. En la segunda mitad, el desgaste físico argentino tras la exigente semifinal se hizo evidente y fue aprovechado por su rival, que apoyó tres tries más con sus respectivas conversiones para sellar el 35-7 final y quedarse con el título por primera vez en su historia en este certamen.
Tras su paso por Hong Kong, el seleccionado ya tiene la mirada puesta en la próxima etapa del circuito, el Seven de Valladolid, que se disputará del 29 al 31 de mayo y será una nueva escala del SVNS World Championship Series.
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