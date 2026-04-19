Violento choque en Melchor Romero: perdió el control y se estrelló contra una columna en la avenida 520

Otro fuerte accidente de tránsito se registró esta madrugada de domingo en la zona oeste de La Plata, donde un hombre perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una columna de alumbrado público.

El siniestro ocurrió en la avenida 520 y 179, en la localidad de Melchor Romero, y dejó como saldo importantes daños materiales en el rodado. Según informaron fuentes policiales a El Día, el conductor —oriundo de Lisandro Olmos— tiene 48 años y sufrió un corte en la zona de la pera, aunque se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre habría perdido el control del auto por motivos que aún se intentan establecer, lo que derivó en el violento choque contra la columna. En la imagen se puede observar el frente del vehículo completamente destrozado, con el capó hundido y el parabrisas seriamente dañado, evidenciando la magnitud del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría séptima de Abasto, con jurisdicción en la zona, quienes asistieron al conductor y realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad vial en esa zona del oeste platense, donde vecinos reclaman mayores controles y medidas para evitar este tipo de accidentes.