Un fuerte siniestro vial sacudió la mañana de este sábado en La Plata, cuando un automovilista protagonizó un choque múltiple y se dio a la fuga tras causar importantes daños.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:10 en la calle 46 entre 3 y 4, donde, según relataron vecinos en exclusiva a EL DÍA, un vehículo marca Volkswagen modelo Gol de color negro con vidrios polarizados, impactó violentamente contra dos autos que se encontraban estacionados.

La magnitud del impacto fue tal que generó un estruendo que alarmó a toda la cuadra. “Se escuchó como una explosión, salimos todos a ver qué había pasado”, contó uno de los frentistas de la zona, todavía conmocionado por la escena que ocurrió en la cuadra de este medio.

Tras la colisión, el conductor detuvo su marcha unos metros más adelante, a la altura del Consulado de Paraguay, pero lejos de asumir la responsabilidad, decidió escapar rápidamente del lugar, dejando atrás los vehículos dañados.

Las imágenes posteriores al hecho muestran a uno de los autos con severos daños en su carrocería lateral y rueda trasera, mientras que otro presenta rayones, abolladuras y partes desprendidas, evidenciando la violencia del impacto.

En tanto, el propietario de uno de los vehículos damnificados adelantó que en las próximas horas se presentará en la comisaría correspondiente para radicar la denuncia formal por los daños sufridos.

A su vez, vecinos de la cuadra señalaron que el momento del impacto y la posterior fuga quedaron registrados en cámaras de seguridad particulares, material que ya está siendo recopilado y podría resultar clave para identificar y dar con el conductor implicado.

Por otro lado, vecinos indicaron que no es la primera vez que ocurren episodios de este tipo en esa zona, donde reclaman mayores controles de tránsito y reducción de velocidad para evitar tragedias.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas en el vehículo que se dio a la fuga, aunque los daños materiales fueron significativos. Se espera que las cámaras de seguridad de la cuadra y comercios cercanos puedan aportar datos clave para identificar al conductor prófugo.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO ESTE SÁBADO EN LA PLATA

Tránsito caótico este sábado en La Plata

En tanto, esta mañana se registró un choque en 39 entre 5 y 6, en el que se vieron involucradas una camioneta Vokswagen Amarok y un Renault Duster. Según testimonios, el primero de estos, tras el impacto, se dio a la fuga. El hecho provocó revuelo en el barrio.

Por otro lado, en la intersección de Diagonal 73 y bulevar 84 en sentido al Centro se produjo otro siniestro vial, aparentemente entre un auto y un camión, lo que dio lugar a un operativo de policial. Si bien no se precisaron mayores detalles del hecho, el tránsito en el lugar era caótico.

Asimismo, el dueño de la Duster afirmó que "el conductor que provocó el choque se dio a la fuga".

Un motociclista sufrió un grave accidente en Abasto y ahora pelea por su vida

Durante la madrugada, en la zona oeste de La Plata, un joven de 25 años resultó gravemente herido luego de caer de su motocicleta y permanece internado en estado crítico.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, el hecho se registró en la zona de calle 206 entre 517 y 518, por causas que aún se encuentran bajo investigación. En tanto, la víctima fue identificada como Gabriel Ezequiel Morales, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cuando, aparentemente, perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto.

Producto del fuerte impacto, el joven quedó inconsciente y con múltiples lesiones. Minutos después, una ambulancia trasladó de urgencia al herido al Hospital Dr. Alejandro Korn, donde ingresó en estado crítico y con riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial, que preservó la escena para las pericias correspondientes. De acuerdo a las primeras averiguaciones, no habría intervención de terceros en el hecho, aunque se analizan cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.

Además, se procedió al secuestro de la motocicleta y del teléfono celular de la víctima con fines investigativos. La causa fue caratulada como “lesiones por accidente” y quedó en manos de la UFI N° 12, que impartió las directivas correspondientes mientras avanza la investigación.