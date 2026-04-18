Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

VIDEO. Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
18 de Abril de 2026 | 09:02

Escuchar esta nota

Un fuerte siniestro vial sacudió la mañana de este sábado en La Plata, cuando un automovilista protagonizó un choque múltiple y se dio a la fuga tras causar importantes daños.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:10 en la calle 46 entre 3 y 4, donde, según relataron vecinos en exclusiva a EL DÍA, un vehículo marca Volkswagen modelo Gol de color negro con vidrios polarizados, impactó violentamente contra dos autos que se encontraban estacionados.

La magnitud del impacto fue tal que generó un estruendo que alarmó a toda la cuadra. “Se escuchó como una explosión, salimos todos a ver qué había pasado”, contó uno de los frentistas de la zona, todavía conmocionado por la escena que ocurrió en la cuadra de este medio. 

Tras la colisión, el conductor detuvo su marcha unos metros más adelante, a la altura del Consulado de Paraguay, pero lejos de asumir la responsabilidad, decidió escapar rápidamente del lugar, dejando atrás los vehículos dañados.

Las imágenes posteriores al hecho muestran a uno de los autos con severos daños en su carrocería lateral y rueda trasera, mientras que otro presenta rayones, abolladuras y partes desprendidas, evidenciando la violencia del impacto.

LE PUEDE INTERESAR

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

LE PUEDE INTERESAR

Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

En tanto, el propietario de uno de los vehículos damnificados adelantó que en las próximas horas se presentará en la comisaría correspondiente para radicar la denuncia formal por los daños sufridos.

A su vez, vecinos de la cuadra señalaron que el momento del impacto y la posterior fuga quedaron registrados en cámaras de seguridad particulares, material que ya está siendo recopilado y podría resultar clave para identificar y dar con el conductor implicado.

Por otro lado, vecinos indicaron que no es la primera vez que ocurren episodios de este tipo en esa zona, donde reclaman mayores controles de tránsito y reducción de velocidad para evitar tragedias.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas en el vehículo que se dio a la fuga, aunque los daños materiales fueron significativos. Se espera que las cámaras de seguridad de la cuadra y comercios cercanos puedan aportar datos clave para identificar al conductor prófugo.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO ESTE SÁBADO EN LA PLATA

Tránsito caótico este sábado en La Plata

En tanto, esta mañana se registró un choque en 39 entre 5 y 6, en el que se vieron involucradas una camioneta Vokswagen Amarok y un Renault Duster. Según testimonios, el primero de estos, tras el impacto, se dio a la fuga. El hecho provocó revuelo en el barrio.

Por otro lado, en la intersección de Diagonal 73 y bulevar 84 en sentido al Centro se produjo otro siniestro vial, aparentemente entre un auto y un camión, lo que dio lugar a un operativo de policial. Si bien no se precisaron mayores detalles del hecho, el tránsito en el lugar era caótico.

Asimismo, el dueño de la Duster afirmó que "el conductor que provocó el choque se dio a la fuga".

Un motociclista sufrió un grave accidente en Abasto y ahora pelea por su vida

Durante la madrugada, en la zona oeste de La Plata, un joven de 25 años resultó gravemente herido luego de caer de su motocicleta y permanece internado en estado crítico.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, el hecho se registró en la zona de calle 206 entre 517 y 518, por causas que aún se encuentran bajo investigación. En tanto, la víctima fue identificada como Gabriel Ezequiel Morales, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cuando, aparentemente, perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto.

Producto del fuerte impacto, el joven quedó inconsciente y con múltiples lesiones. Minutos después, una ambulancia trasladó de urgencia al herido al Hospital Dr. Alejandro Korn, donde ingresó en estado crítico y con riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial, que preservó la escena para las pericias correspondientes. De acuerdo a las primeras averiguaciones, no habría intervención de terceros en el hecho, aunque se analizan cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.

Además, se procedió al secuestro de la motocicleta y del teléfono celular de la víctima con fines investigativos. La causa fue caratulada como “lesiones por accidente” y quedó en manos de la UFI N° 12, que impartió las directivas correspondientes mientras avanza la investigación.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV

FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Guerra tuitera hizo que escalara la crisis en LLA
Últimas noticias de Policiales

“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Deportes
Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
Con lo mejor que tiene, viajó a Córdoba
Empate en cero para la Reserva albirroja
Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV
La Ciudad
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El finde comienza con buen tiempo en La Plata
VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Espectáculos
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Luis Brandoni fue internado y se encuentra “delicado”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla