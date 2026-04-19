Karina Milei proyecta a Bullrich en Capital

Karina Milei dio una señal de acercamiento hacia Patricia Bullrich al compartir una reunión en la sede porteña de La Libertad Avanza (LLA), en un contexto marcado por tensiones dentro del oficialismo. El encuentro, que se difundió públicamente horas después, funcionó como un gesto de distensión tras semanas de cortocircuitos entre sectores del Gobierno.

La presencia de la secretaria general no fue menor: se trata de la principal armadora política del oficialismo y quien concentra las decisiones estratégicas dentro del espacio. Su participación buscó ordenar la interna y mostrar cohesión en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito clave de cara a las elecciones de 2027.

Si bien desde el Gobierno evitaron confirmar definiciones, distintas fuentes reconocen que Bullrich podría ser una “excelente candidata” para competir por la jefatura de Gobierno porteño. La exministra, sin embargo, mantiene cautela y evita mostrarse abiertamente en campaña.

En el oficialismo destacan que su figura conserva peso político en la CABA, aunque también remarcan que podrían surgir otros postulantes en el futuro. Mientras tanto, sectores cercanos a Bullrich interpretan el acercamiento como una habilitación para comenzar a posicionarse territorialmente.

Uno de los puntos centrales del mensaje de Karina Milei fue despejar rumores sobre un eventual acuerdo con el PRO en territorio porteño. La funcionaria dejó en claro que el objetivo es que LLA compita con candidatos propios y dispute el control de la Ciudad, histórico bastión del macrismo.

La consigna difundida tras el encuentro —“Hagamos CABA grande otra vez”— reflejó esa intención de construir una alternativa libertaria sin depender de alianzas locales, aunque no se descartan acuerdos en otras provincias.

Internas y reacomodamientos

El acercamiento con Bullrich se produjo en paralelo a la pérdida de centralidad de Manuel Adorni dentro del esquema político, afectado por cuestionamientos judiciales y su impacto en las encuestas. En ese escenario, el Gobierno reconfigura sus apuestas en la Ciudad.

También quedaron en segundo plano otras figuras que habían sido mencionadas como posibles candidatos, en medio de disputas internas sobre la estrategia electoral y el armado político.

La relación con el PRO y el escenario 2027

El movimiento se da mientras Mauricio Macri intenta revitalizar al PRO con una gira nacional y fortalecer su posición de cara a futuras negociaciones con el oficialismo. En la Ciudad, en tanto, el macrismo mantiene gestos de convivencia con la Casa Rosada, aunque persiste la incertidumbre sobre posibles alianzas o competencias electorales.

Dentro de LLA conviven dos posturas: una que impulsa acuerdos amplios para garantizar gobernabilidad y otra que busca consolidar una identidad propia en todos los distritos. La definición sobre la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los principales puntos de esa disputa.

Bullrich, entre dos opciones

En este contexto, Bullrich evalúa sus próximos pasos con cautela. Cerca suyo sostienen que tiene dos caminos posibles dentro del espacio: integrar una fórmula presidencial junto a Javier Milei o competir por la jefatura de Gobierno porteño.

Por ahora, la exministra opta por moverse con prudencia, reforzar su presencia territorial y evitar nuevos conflictos internos, en un escenario político que recién comienza a delinearse de cara a 2027.