VIDEO.-Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
VIDEO.-Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos
Tras volver a cerrar Ormuz, Irán abrió fuego contra embarcaciones petroleras y elevó la retórica contra EEUU
La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal
Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”
Karina Milei ya activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados de cara a los comicios de 2027
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 18 de abril 2026
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
El FMI auguró una desaceleración de la inflación en el "corto plazo"
Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
La necesidad de recobrar un nivel de excelencia en el sistema de salud
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
La AFA reemplazó el embargo judicial con una póliza de caución
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La actriz Juana Viale confirmó que reemplazará a su abuela este mediodía en el programa “La noche de Mirtha”, por un problema de salud de la conductora Mirtha Legrand que, a los 99 años, sostuvo que “la leyenda continúa”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron desde las redes sociales del ciclo de los domingos, se trata de un simple padecimiento: “Es un resfrío, no se preocupen. El sábado tenemos ‘Mesaza’ de la mano de Juanita”.
La ‘Diva de los almuerzos’ atraviesa un cuadro gripal desde ayer y también se comunicó con sus seguidores por medio de sus redes sociales, a las pocas horas de que se difundiera la noticia: “Como siempre les digo, la leyenda continúa, sólo estoy resfriada ¡la semana que viene vuelvo!”.
En la última publicación conocida, Viale usó el mismo tono de despreocupación: “¡Hola! Voy a hacer el programa de la abuela y les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir, entonces yo (...) ¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche? Así que mirenme el sábado y el domingo”.
Este mensaje permitió disipar preocupaciones extremas entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron ante la noticia por tratarse de una figura de casi cien años, donde cualquier afección genera alerta, aunque, desde el entorno de la conductora insistieron en que se trata de un cuadro leve y pasajero, sin mayores complicaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí