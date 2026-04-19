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Policiales |“Nos vemos mañana wachines”, HABÍA PUBLICADO

Secuestran armas a un alumno en San Miguel

Secuestran armas a un alumno en San Miguel

Las armas

19 de Abril de 2026 | 02:28
Edición impresa

La seguidilla de amenazas escolares volvió a encender alarmas en la provincia de Buenos Aires y sumó en las últimas horas un caso inquietante en San Miguel. Un adolescente de 16 años fue identificado tras publicar mensajes intimidatorios en redes sociales en los que anticipaba una posible masacre en un establecimiento educativo.

Todo se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la difusión de imágenes en Instagram y grupos de WhatsApp, donde el menor posaba con un arma y dejaba un mensaje: “Nos vemos mañana, wachines”. El denunciante aportó capturas de pantalla que permitieron a los investigadores confirmar la existencia de los perfiles, algunos de los cuales fueron eliminados poco después.

A partir de allí, la pesquisa avanzó con rapidez. Con intervención del Consejo Escolar, se logró establecer que el sospechoso era alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, lo que derivó en la implementación de custodia preventiva en el establecimiento para resguardar a la comunidad.

Por orden judicial, se realizó un allanamiento en el domicilio del menor, donde efectivos de la DDI San Martín y la SUB DDI San Miguel secuestraron siete celulares, una notebook, una pistola de aire comprimido y una munición real percutada que no llegó a dispararse. La causa fue caratulada como “intimidación pública” y quedó a cargo del fiscal Fernando Simi, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El caso se suma a otros episodios recientes que reflejan una preocupante escalada de amenazas en ámbitos escolares, que afecta también a La Plata, amplificadas por redes sociales.

 

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