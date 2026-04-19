Macri advirtió a Milei: “El cambio no está blindado”

Mauricio Macri relanzó su actividad política con una gira federal y eligió Chaco como punto de partida para enviar un mensaje directo, aunque sin nombrarlo, al presidente Javier Milei. En un acto en Resistencia, el exmandatario respaldó el rumbo general del Gobierno libertario, pero lanzó una advertencia central: “El cambio no está blindado”.

Ante militantes del PRO, Macri planteó que el principal desafío es sostener el proceso iniciado en 2023 y evitar retrocesos. “El gran desafío es si la idea de cambio tiene fuerza para que el populismo no la vuelva a destruir”, señaló, en un discurso atravesado por referencias indirectas a la gestión actual.

El eje más fuerte de su mensaje fue el cuestionamiento a la falta de voces críticas dentro del espacio que apoya a Milei. “Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona”, advirtió.

Para el expresidente, la ausencia de cuestionamientos debilita al propio proceso político. “Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo”, sostuvo, en una definición que apunta tanto a la dinámica interna del oficialismo como a su relación con aliados.

En ese marco, subrayó que el PRO no se ubicará como oposición, pero tampoco adoptará una postura pasiva. “No vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo, pero sí señalar lo que está mal”, afirmó.

Lealtad condicionada al rumbo del cambio

Macri también introdujo el concepto de “lealtad” como otro punto de tensión con el Gobierno. “La lealtad es al cambio que se prometió”, remarcó, en medio del impacto político por el escándalo que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

Según planteó, ese compromiso implica acompañar las políticas que considera correctas, pero también marcar desvíos. “Eso nos obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal”, insistió.

El acto en Chaco formó parte del lanzamiento de “Próximo paso”, una iniciativa con la que Macri intenta reordenar al PRO y proyectarlo hacia 2027. En ese contexto, pidió dejar atrás las internas partidarias y volver a tener protagonismo político.

“Debemos ser mejores, dejar de lado las peleas internas y pensar en grande”, exhortó a la dirigencia, en un mensaje dirigido tanto hacia adentro del partido como hacia su vínculo con La Libertad Avanza.

Sobre el cierre, el expresidente reforzó su advertencia con una arenga a la juventud del PRO: “No se callen”. Y volvió a insistir en la idea de que el cambio necesita defensa activa. “Blindar el cambio requiere un trabajo de todos los días”, sostuvo.