Crece el miedo entre los comerciantes de City Bell

La seguidilla de ataques delictivos contra negocios de diversos rubros que hubo en las dos últimas semanas en el radio céntricos de City Bell, continúa sumando preocupación y temor entre propietarios de comercios de esa zona.

Sucede que a pesar de que a última hora de la noche del viernes la Policía desplegó un amplio operativo en el sector más comercial de la calle Cantilo, la principal de esa localidad del norte platense, se informó que por el momento no hay detenidos vinculados con los robos y destrozos en locales del lugar.

A ese inquietante aspecto, se le debe adosar otro que había generado cierta expectativa entre dueños de comercios en el centro citibelino: el reclamo de medidas preventivas, que se había anunciado que iba a desarrollarse -en la tarde de ayer- en la puerta de la comisaría décima.

Según pudo saber este diario, la protesta quedó sin efecto a último momento por quienes la habían motorizado.

En relación al cambio de postura, algunos comerciantes explicaron que “prevaleció el pensamiento de muchos comerciantes que consideraron que es momento de darle visibilidad al tema por un camino distinto”.

“Seguramente en la comisaría iban a decirnos que no tienen posibilidad de realizar un buen patrullaje de calles, como necesitamos que suceda principalmente en horarios nocturnos. O algún otro argumento que tampoco iba a dejar conforme a nadie”, señalaron luego.

Otro propietario de un negocio céntrico de City Bell, inclusive, había anticipado a EL DIA que no iba a asistir a la comisaría por temor a que ante la falta de anuncios concretos de autoridades de esa seccional, pudieran ocurrir incidentes que distorsionaran la esencia del pedido de mayor seguridad.

“SON DE LA ZONA”

El mismo comerciante, que evitó ser identificado, consideró después que quienes vienen protagonizando los vandálicos escruches en comercios céntricos de City Bell “son de la zona”.

“Hay algunos indicios de que es así, porque se comenta acá que algunos de los ladrones son alertados cuando es momento de que escapen, antes que pudieran ser descubiertos y atrapados”, consignó.

En cuanto al importante operativo policial del viernes, se indicó que participaron varios policías y móviles, destacándose que durante un largo rato se hicieron tareas de identificación de personas y vehículos.