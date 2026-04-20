Alak y Ghi abren un ciclo del ICP en La Plata sobre gestión pública y progreso social

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La iniciativa busca fortalecer las capacidades de gobierno a partir del intercambio de experiencias entre territorios. Será presencial en La Plata con transmisión en vivo por YouTube
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El Instituto de Capacitación Política (ICP) presenta el ciclo de charlas Gobierno y Territorios, orientado a generar un espacio de intercambio, reflexión y formación sobre los desafíos de la gestión pública en la provincia de Buenos Aires.
La primera jornada será el martes 21 de abril a las 18 horas y contará con la presentación del intendente de La Plata, Julio Alak, quien también oficiará como moderador de los próximos encuentros.
En esta oportunidad, expondrá Lucas Ghi, intendente de Morón, quien ejerce su segundo mandato consecutivo tras haber sido reelecto en octubre de 2023. El mandatario es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, además de periodista y docente. Anteriormente, había ocupado el cargo entre 2009 y 2015.
Se podrá participar de la actividad de forma presencial en La Plata, en la sede del ICP (54 entre 10 y 11 N 777), y también de manera online a través del canal de YouTube @capacitacionicp.
El ciclo convocará a mandatarios y dirigentes con experiencia en gobierno y territorio, quienes compartirán sus recorridos, aprendizajes y perspectivas sobre gestión pública y progreso social, aportando herramientas y miradas.
Para obtener más información, se encuentra disponible la página https://www.icpweb.ar/
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