Alumni de Los Hornos regresa a los torneos de AFA: "Queremos revalorizar la identidad y que el hornense se sienta parte"

El Club Alumni de Los Hornos ha dejado de ser solo un referente de la Liga Amateur Platense para convertirse en el nuevo protagonista del fútbol nacional. Bajo el proyecto #AlumniVuelve, la institución fundada el 19 de agosto de 1961 concreta un anhelo de años, regresar a los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este desembarco en el Torneo Promocional Amateur, la quinta categoría, no es casualidad, sino el fruto de un trabajo encabezado por la comisión directiva, con el presidente Daniel Arteca y el vicepresidente Mariano Busto, junto a una subcomisión de fútbol que viene gestionando este cupo desde el año 2024.

Uno de los pilares de este regreso es la adecuación de las instalaciones. El club ha iniciado una serie de mejoras en el predio ubicado en 148 entre 70 y 72, destinadas a optimizar los espacios de entrenamiento y competencia para cumplir con los estándares que exige AFA. Estas tareas de mantenimiento y puesta en valor no solo benefician al primer equipo, sino que representan un avance histórico para el patrimonio del club en el corazón de Los Hornos.

Un desafío nacional

En las próximas semanas, el club realizará el lanzamiento oficial de la nueva camiseta diseñada exclusivamente para esta competencia. El nuevo diseño, que respeta la identidad histórica de la institución, ya genera una gran expectativa entre los hinchas y será la bandera del club en su recorrido por las canchas del ascenso.

El plantel superior, integrado por jugadores menores de 25 años según el reglamento del Promocional Amateur, ya se encuentra bajo la conducción de un equipo de trabajo consolidado.

Para llegar en óptimas condiciones al debut, el equipo realiza entrenamientos todos los días, apostando a la disciplina y al rigor físico para estar a la altura de la exigencia de la AFA.

El director técnico es Gabriel Ferretti, acompañado por los directores técnicos alternos Christian Lugos y Ezequiel "Pichi" Sarasua. El preparador físico es Diego "Cachi" Cacciavillano; en videoanálisis, Gerónimo Neto; en cuerpo médico, Marcelo Cespedes; y en Utilería, Jorge Martín Duarte.

Con este paso, Alumni se suma como los representantes de la región en la categoría. "Queremos revalorizar la identidad del club y que el vecino de Los Hornos se sienta parte. No solo venimos a competir, venimos a demostrar que Alumni está más vivo que nunca", afirmaron desde el club.