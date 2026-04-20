Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata
Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata
Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo
Por el paro nacional de ATE: ¿mañana habrá clases y atención en ministerios en La Plata y la Provincia?
Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
Preocupa en la Comuna el impacto del plan económico nacional
Terminó la medida de fuerza en IOMA en La Plata, hay atención pero "sigue la deuda"
VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos
Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Financiamiento universitario: el Gobierno busca impulsar un proyecto propio tras el revés judicial
Impuesto a las Ganancias: cuáles son los cambios que estableció el Gobierno
Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
Alumni de Los Hornos regresa a los torneos de AFA: "Queremos revalorizar la identidad y que el hornense se sienta parte"
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
VIDEO. Prendieron fuego un auto a metros del Hospital San Martín de La Plata: "Es un aguantadero"
Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata
La polémica del Superclásico que ganó Boca: ¿hubo penal para River en la jugada final?
El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”
Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España
Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Club Alumni de Los Hornos ha dejado de ser solo un referente de la Liga Amateur Platense para convertirse en el nuevo protagonista del fútbol nacional. Bajo el proyecto #AlumniVuelve, la institución fundada el 19 de agosto de 1961 concreta un anhelo de años, regresar a los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Este desembarco en el Torneo Promocional Amateur, la quinta categoría, no es casualidad, sino el fruto de un trabajo encabezado por la comisión directiva, con el presidente Daniel Arteca y el vicepresidente Mariano Busto, junto a una subcomisión de fútbol que viene gestionando este cupo desde el año 2024.
Uno de los pilares de este regreso es la adecuación de las instalaciones. El club ha iniciado una serie de mejoras en el predio ubicado en 148 entre 70 y 72, destinadas a optimizar los espacios de entrenamiento y competencia para cumplir con los estándares que exige AFA. Estas tareas de mantenimiento y puesta en valor no solo benefician al primer equipo, sino que representan un avance histórico para el patrimonio del club en el corazón de Los Hornos.
En las próximas semanas, el club realizará el lanzamiento oficial de la nueva camiseta diseñada exclusivamente para esta competencia. El nuevo diseño, que respeta la identidad histórica de la institución, ya genera una gran expectativa entre los hinchas y será la bandera del club en su recorrido por las canchas del ascenso.
El plantel superior, integrado por jugadores menores de 25 años según el reglamento del Promocional Amateur, ya se encuentra bajo la conducción de un equipo de trabajo consolidado.
LE PUEDE INTERESAR
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
LE PUEDE INTERESAR
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
Para llegar en óptimas condiciones al debut, el equipo realiza entrenamientos todos los días, apostando a la disciplina y al rigor físico para estar a la altura de la exigencia de la AFA.
El director técnico es Gabriel Ferretti, acompañado por los directores técnicos alternos Christian Lugos y Ezequiel "Pichi" Sarasua. El preparador físico es Diego "Cachi" Cacciavillano; en videoanálisis, Gerónimo Neto; en cuerpo médico, Marcelo Cespedes; y en Utilería, Jorge Martín Duarte.
Con este paso, Alumni se suma como los representantes de la región en la categoría. "Queremos revalorizar la identidad del club y que el vecino de Los Hornos se sienta parte. No solo venimos a competir, venimos a demostrar que Alumni está más vivo que nunca", afirmaron desde el club.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí